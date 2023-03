Hrvaško pretresa tragedija, ki se je zgodila v torek zvečer v Vinkovcih in je terjala dve smrtni žrtvi. Truplo 63-letnega Antuna P. so našli pred družinsko hišo, s pištolo ga je ustrelil sin Ante. Pozneje so našli tudi njegovo truplo, obdukcija bo pokazala, ali si je sodil sam ali je padel pod streli policije. Umor očeta je skrbno načrtoval – pred tem se je namreč posnel in napovedal, kaj bo storil. »Naboj je v cevi, mi smo pripravljeni na streljanje,« je dejal.

Po pisanju medijev je bil Ante 22-letni študent, najmlajši od štirih sinov Antuna P. Gre za dobro situirano družino s podjetjem za prevoz, trgovino in storitve, da bi se v njej dogajalo nasilje, po dosedanjih podatkih ni bilo nobene informacije. S policije so sporočili, da jih je usodnega dne malo po pol enajstih zvečer poklical 37-letnik in prijavil, da je ožji družinski član grozil s smrtjo in eno osebo tudi ubil. Ko so prihiteli, so na dvorišču hiše našli truplo 63-letnika. Po neuradnih podatkih se je Ante pripeljal pred hišo, poklical očeta, ko je ta prišel ven, pa ga je ustrelil iz avtomobila.

Prijavitelj, očitno Antejev brat, jih je nato klical še nekajkrat in povedal, da je morilec vdrl tudi v njegovo, sosednjo hišo in grozil s smrtjo. Ker ga ni našel, se je odpeljal. Policiji je opisal, kakšen mercedes vozi, in kmalu so ga izsledili. Ko je voznik opazil službeno vozilo, je močno pritisnil na plin. Med begom je trčil v kovinski drog, in ker zaradi škode na avtu vožnje ni mogel nadaljevati, se je peš pognal proti reki Bosut in se skril med visokim rastlinjem. Policisti so ga pozvali, naj se mirno preda, a je zagrozil, da bo storil samomor, in začel streljati. Policisti so najprej odgovorili s streli v zrak, vendar Ante ni odnehal, zato so orožje usmerili proti njemu. Malo pozneje so njegovo truplo opazili v reki. Kaj ga je pognalo v krvavo dejanje, še preiskujejo. Po pisanju Večernjega lista je bil v preteklosti nekajkrat v psihiatrični bolnišnici, nekaj časa pa je preživel tudi v komuni.

Tablete za pomiritev

V roke spletnega medija 24sata je prišel tudi video, nekakšno poslovilno sporočilo, ki ga je posnel pred tragedijo. Z masko klovna z motivom ameriške zastave na obrazu. Maska je iz zelo nasilne računalniške igre Payday 2, kjer igralec upravlja enega od 22 članov tolpe, ki ropa banke, trgovine in vozila za prevoz denarja. »Tega ne počnem brez razloga. Tega ne počnem, ker sem kreten ali slaba oseba, verjemite, ravno obratno,« je razložil na začetku posnetka, ki ga 24sata zaradi izrazito vznemirljive vsebine ni objavil, ga je pa opisal.

»Klovn« je nato obrnil kamero na avtomobilski sedež, na kateri sta ležala polna steklenica žgane pijače in orožje. »Tole bo malo zmanjšalo stres. Tukaj imam tudi masko in rokavice, čeprav jih ne potrebujem. Takoj bodo namreč vedeli, kdo je bil, ko se bom ubil ali me bodo ubili oni. No, to je 45 ACP. Ubija slone. To pa je zelo znana pištola walter P 22,« je dejal in nadaljeval, da je naboj v cevi in da je pripravljen. »Vzel sem nekaj tablet za pomiritev,« je izjavil pred zaključkom snemanja. Včeraj so na spletu odkrili še nekaj njegovih posnetkov, na katerih je napovedal smrt več ljudi. Češ da mu je dovolj življenja, ljudi in krivic.