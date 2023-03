Ob sklenitvi sporazuma, ki vključuje tudi dogovor o odpravninah, sta stavkovni odbor in svet delavcev z vodstvom družbe v ameriški lasti dosegla dogovor, da posamezni deli proizvodnje ostanejo operativni vsaj do 31. oktobra, ter da bodo omogočili ustrezen prehodni čas za kupce.

Kot so še sporočili iz podjetja, doseženi dogovor predstavlja zaključek procesa, ki se je začel 28. februarja, ko je vodstvo družbe, ki je del globalne skupine Elevate Textiles, svetu delavcev in sindikatu predlagalo ukrepe, ki bi vodili v postopno zaprtje obrata v Mariboru.

Vodstvo je tedaj pojasnilo, da nadaljevanje s proizvodno dejavnostjo v Sloveniji s poslovnega vidika ne bi bilo več smiselno, saj so se potrebe globalnih in lokalnih trgov, na katerih je družba trenutno aktivna, v zadnjih letih zelo spremenile, kar je vplivalo tudi na proizvodno dejavnost obrata v Mariboru.

Okoli sto zaposlenih je še v ponedeljek za dve uri prekinilo delo z zahtevo, da ameriški lastniki ustavijo napovedano zaprtje podjetja in odpuščanja. Svet delavcev in stavkovni odbor se nista želela medijsko izpostavljati, je pa sindikalna zaupnica Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) Aleksandra Horvat ponovila besede predsednika omenjenega sindikata Gvida Novaka, da če ne bo prišlo do izpolnitve zahtev, bodo zahtevali izplačilo odpravnine vsakemu presežnemu delavcu v višini 100.000 evrov.

Omenjeno vsoto so izračunali na podlagi višine posojila sestrskemu podjetju A&E Gütermann iz Nemčije, ki naj bi ga A&E Europe dal v letu 2021. Posojilo v višini 2,1 milijona evrov je brez zavarovanja in z rokom vračila v letu 2031.

»V zadnjih dveh letih nam je sestrsko podjetje A&E Gütermann, ki ima istega direktorja kot A&E Europe, odpeljalo ključne kupce. Odpovedali so se skladišču v Mariboru, zato se zdaj kupce, tudi slovenske, oskrbuje iz skladišča v Nemčiji,« je v ponedeljek še pojasnila predstavnica sindikata.

Podjetje A&E Europe je leta 2021 beležilo skoraj milijon evrov čiste izgube, podoben naj bi bil tudi lanski rezultat.