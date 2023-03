Vlada je tik pred današnjimi pogajanji sindikatom posredovala predlog koncepta stebra za zdravstvo in socialno varstvo, je medijem po koncu današnje pogajalske seje pojasnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Spomnila je, da gre za prvi vladni predlog po dveh mesecih, potem ko sta se strani pogovarjali, kaj bo vsebina pogajanj.

Vladni predlog je sicer ocenila kot nepopoln, saj da nekateri odzivi na predlog koncepta sindikata še manjkajo, prav tako še ni dovolj konkreten, da bi se lahko v sindikatu nanj bolj jasno odzvali.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencinger je vladni predlog koncepta ocenila za skromen, a vseeno za premik k vsebini.

»Dogovorili smo se, da do naslednjih pogajanj naslednji teden vlada dopolni svoj predlog, tudi že poda nekatere konkretne predloge, na podlagi česar se bomo lahko potem konkretneje pogajali dalje,« je dejala Ilešič Čujovič.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je povedal, da imata z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik zdaj poln mandat s strani vlade za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo tudi v tarifnem delu.

Kot je znano, je vladna stran sicer sindikate zdravstva in socialnega varstva na pogajalski seji prejšnjo sredo obvestila o zamiku časovnice, po kateri bi steber oblikovali do 1. junija in ne do 1. aprila, v zakonodajni postopek pa bi ga še vedno vložili do 30. junija.

Tak predlog bi po oceni Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pomenil zavestno kršitev stavkovnega sporazuma, ki sta ga vlada in sindikat sklenila v oktobru, in ki predvideva oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo do 1. aprila.

Po besedah vodje Fidesove pogajalske skupine Gregorja Zemljiča gre za začasen dogovor, ki ga kot takega ni mogoče spreminjati.

»Mi si zadnja leta ves čas prizadevamo, sploh pa zdaj, rešiti enotni oziroma dostopni javni zdravstveni sistem. Zaradi tega se nam zdi nedopustno, da bi se dovolili še enkrat peljati žejne čez vodo in podaljševati roke,« je dejal.

Zato so pri Fidesu vladi v torek zvečer poslali svoj predlog dogovora o plačnem stebru v zdravstvu in socialnem varstvu, a le v delu, ki se dotika zdravnikov. Ostale sindikate, ki predstavljajo druge kadre v zdravstvu in socialnem varstvu, pa so pozvali, naj predlog dopolnijo, je dejal. Tako obstaja možnost »vsa vprašanja zapreti do 1. aprila«, je poudaril in dodal, da odgovor vlade na predlog še čakajo.

Pri predlogu Fidesa gre po Zemljičevih besedah za izhodišča, ki so jih pri sindikatu predstavili že pred nekaj tedni, takrat pa z vladne strani po njegovih besedah niso občutili nestrinjanja.

Fidesov predlog sporazuma o ločenem plačnem zdravstvenem stebru v okviru plačnega sistema javnega sektorja v delu, ki zadeva zdravnike in zobozdravnike, po neuradnih informacijah STA predvideva, da so zdravniki in zobozdravniki vodje zdravstvenih timov in odločajo o sestavi timov in kompetencah članov.

Predlog sporazuma navaja tudi nabor zdravniških delovnih mest ter predlaga dodatek za deficitarnost, dodatek za terciarne storitve, pa tudi prenos napredovanj specializantov, ko ti postanejo specialisti. Zdravniške plače pa bi v Fidesu določali v razmerju do povprečne plače.

V primeru, da plačni steber v zdravstvu do 1. aprila do polnoči ne bo oblikovan, v Fidesu napovedujejo, da se bo stavka zdravnikov in zobozdravnikov nadaljevala 2. aprila. Ta bo potekala tako, kot je bilo predvideno septembra ob napovedi stavke. To pomeni, da bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Fides se je, kot poudarja Zemljič, do 1. aprila še pripravljen pogajati. Na vprašanje, ali torej v prihodnjih dneh pričakujejo klic Bešiča Loredana, je odgovoril pritrdilno.

Na več vprašanj novinarjev, ali se je s Fidesom do 1. aprila še pripravljen pogovarjati z namenom preklica stavke, Bešič Loredan ni odgovoril. Poudaril je le, da se vladna stran skupaj pogaja z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva in da je ključni datum za oblikovanje stebra 30. junij.

»Na vladni strani menimo, da je stavka popolnoma nepotrebna, gre tudi za to, ali je zakonita ali ni,« je poudaril. Dodal je, da je vladna stran res nekoliko zamudila z izhodišči zdravstvenega stebra, a da so se za to tudi opravičili.

Na vprašanje, ali bo zdravniška stavka plačana, kot sicer predvideva oktobrski sporazum, je Bešič Loredan odgovoril, da se bo vlada na stavko odzvala, »ko stavka bo«.