Na Dnevih hrvaškega turizma se vsako leto zbere več kot 1500 udeležencev, v sklopu dogodka pa organizirajo tudi tradicionalno srečanje turističnih delavcev. Pomemben del programa je tudi slovesna podelitev letnih turističnih priznanj. Nagrade se podeljujejo posameznikom, predstavnikom turističnega gospodarstva ter najboljšim destinacijam in subjektom, ki so si za svoje delo in rezultate prislužili prestižna priznanja.

Izjemno veliko Slovenk in Slovencev vsako leto letuje na hrvaški obali, vedno več pa je tudi takih, ki se odločajo za enodnevne ali krajše izlete v notranjost naše južne sosede. Seznam nagrajencev je tako svojevrsten katalog najboljšega, kar Hrvaška ponuja, in nekakšen vodnik za vse, ki iščejo ideje, kam bi se letos odpravili na izlet ali dopust.

Nagrajeni mesti Rovinj in Osijek

V kategoriji destinacija leta/izkušnja leta je bil za najuspešnejšo destinacijo poletnega počitniškega turizma izbran istrski obmorski turistični kraj Rovinj, mesto Osijek pa za najuspešnejšo destinacijo celinskega mestnega turizma. V kategoriji za najuspešnejšo destinacijo navtičnega turizma je bil izbran Trogir, za najuspešnejšo destinacijo kmečkega turizma pa je bilo razglašenih pet slavonskih županij oziroma območje Slavonije. Iz Slavonije prihaja tudi najboljša sodelavka iz sistema turističnih skupnosti, direktorica turistične skupnosti Vukovarsko-sremske županije Rujana Bušić Srpak.

Nagradili so tudi najuspešnejšo destinacijo trajnostnega turizma ali, kot so še dodali, najinovativnejšo destinacijo – prvo mesto je osvojilo Medžimurje, zmagovalec v za številne izredno zanimivi kategoriji edinstvena gastronomska izkušnja leta pa je Nobilian restaurant Ikador boutique hotel & spa. Nagradili so jih za serijo vrhunskih gurmanskih degustacij Okusi Kvarnerja.

V sosednji Hrvaški je več kot 500 kampov različnih velikosti in kakovosti, med katerimi jih je veliko precej znanih tudi slovenskim turistom. Med velikimi kampi je slavil Istra premium camping resort iz Funtane, med malimi pa San Servolo wellness camping Buje. Še v eni kategoriji so se pomerili turistični kampi, in sicer za naziv najboljšega celinskega kampa – to je postal Plitvice holiday resort iz Rakovice.

Najboljši hoteli

Številni seveda letujejo tudi v hotelih. Vseh hotelov z dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami naj bi bilo na Hrvaškem nekaj več kot 1200, večina pa jih je postavljenih ob obali Jadranskega morja ali na enem od več kot tisoč otokov in otočkov. Najboljši med hoteli za družinski oddih je Valamar Tamaris resort, med velneškimi hoteli oziroma hoteli dobrega počutja je slavil hotel Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri, med zgodovinskimi hoteli je prejel nagrado hotel Adriatic Rovinj, med malimi družinskimi hoteli pa so izglasovali hotel Vila Rova iz Malinske.

Še v petih kategorijah so nagradili hrvaške hotele – med mestnimi hoteli se je po prepričanju ocenjevalcev najbolje odrezal zagrebški hotel Livris, v kategoriji najboljši kongresni hotel pa je prvo mesto pripadlo hotelu Lone iz Rovinja. Tudi med hoteli s petimi zvezdicami je slavil hotel iz Rovinja, in sicer Grand park hotel, med hoteli s štirimi zvezdicami je bil tokrat najboljši hotel Plaža Duće iz Dugi Rat pri Omišu, s tremi zvezdicami pa hotel Istra v Opatiji.