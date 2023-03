Kanal C0: Janković gradnje ne bo ustavil

Predsednica države Nataša Pirc Musar je minuli teden sprte strani pozvala, naj sedejo k skupni mizi in se pogovorijo o pomislekih glede gradnje kanalizacijskega kanala C0. Mestno občino Ljubljana pa je pozvala, naj v tem času začasno ustavi gradnjo. Župan Zoran Janković je včeraj dejal, da ne razume poziva predsednice republike, saj da občini gradnjo omogočajo pravnomočna gradbena dovoljenja. Dodal je, da imajo v pravni državi veljavo pravnomočni dokumenti in ne ulica. »Dela potekajo in bodo potekala do zaključka gradnje,« je zagotovil župan in omenil, da so Pirc-Musarjevi prejšnji petek poslali okoli 200 strani gradiva o kanalu C0, da bi se lahko bolje seznanila s potekom projekta.