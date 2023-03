Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so prejšnji petek na koprsko tožilstvo podali ovadbo zoper voznika šolskega avtobusa in sicer zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Po našem kazenskem zakoniku je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen do petih let zapora.

Po poročanju časnika Primorske novice je v začetku februarja nekaj staršev vodstvu šole na Škofijah prijavilo neprimerno vedenje 60-letnega voznika šolskega avtobusa do nekaj učenk. Šlo naj bi za domačina, še pišejo.