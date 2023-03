Bil je delegat zadnjih dveh mandatov skupščine Socialistične republike Slovenije, nato pa do upokojitve petkrat izvoljen v državni zbor Republike Slovenije, kjer je opravljal pomembne funkcije, med drugim je bil tudi podpredsednik državnega zbora.

V prelomnem obdobju konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let je bil podpredsednik ustavne komisije, ko se je pripravljala nova slovenska ustava, bil je tudi predsednik poslovniške komisije, zato ga lahko upravičeno štejemo kot ključnega človeka pri organizaciji dela državnega zbora.

V dolgoletni poslanski karieri je več let vodil poslansko skupino Socialnih demokratov. Ko se je leta 2011 upokojil in predal štafeto mlajšim, je dejal: »Veliko je bilo in mislim, da je čas, da se poslovim, saj imamo mnogo mladih ljudi, ki so polni energije, polni znanja in želje sodelovati v politiki. Jaz jim želim polno uspehov.« Spomine na več kot 50 let dela v politiki je strnil leta 2018 v knjigi Klic razumu – spomini.