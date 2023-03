»Streljanje s kalašnikovko je bilo usmerjeno v stavbo televizije Top Channel, pri čemer je bil ubit varnostnik,« je sporočila albanska policija. Dodala je, da preiskava dogodka poteka in da so vzpostavili več kontrolnih točk, da bi storilce čim prej prijeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Storilci naj bi se sedežu televizije približali s terenskim vozilom in streljali pri vhodu v stavbo. Policisti so kmalu po napadu našli zgorele razbitine vozila, v katerem naj bi bilo domnevno tudi orožje, ki so ga uporabili v napadu. Varnostnik je bil v času napada v vratarnici pred stavbo, poškodbam pa je podlegel v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Albanski predsednik Bajram Begaj je napad označil za resen dogodek in pristojne institucije pozval k njegovi pojasnitvi. Ob tem je izrazil tudi sožalje družini ubitega varnostnika, poroča balkanska raziskovalna novinarska mreža Balkan Insight.

Incident je obsodil tudi albanski premier Edi Rama in dejal, da ta zahteva jasen odgovor organov pregona. Obenem je pozval k solidarnosti vseh v tem zelo zaskrbljujočem trenutku. Sama televizijska mreža izjave o dogodku še ni podala.