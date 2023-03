Do incidenta je prišlo v tretjem krogu dirke, ko je Marquez prepozno zaviral, najprej odrinil Jorgeja Martina, pred zavojem pa nato zadel ter zbil z motorja portugalskega tekmeca Miguela Oliveiro, oba pa sta končala na tleh.

Oliveiri so že ob robu steze nudili prvo pomoč, pozneje je moral še na pregled v bolnišnico. Kot so sporočili iz vodstva tekmovanja, je pri padcu in udarcu staknil udarec na desni nogi.

Marquez, ki se je v zadnjih sezonah boril s številnimi poškodbami, pa jo je sicer na prvi pogled odnesel bolje, a se je pozneje pojavil sum zlomljene dlančnice desne roke.

To je dirkač sam potrdil prek menedžerske agencije, potem ko je danes v izjavi za javnost sporočil, da je potreboval operacijo dlančne kosti. Zaradi tega bo izpustil vsaj dirko prihajajoči konec tedna za VN Argentine.

Zaradi nevarne vožnje je vodstvo tekmovanja Marquezu naložilo še kazen v obliki dveh dolgih krogov, ki bi jo moral odslužiti v Argentini, a se bo ta prenesla na naslednjo preizkušnjo, na kateri bo dirkač iz Cervere dirkal.

Po prvem koncu tedna s popolnim izkupičkom v prvenstvu vodi Italijan Francesco Bagnaia. Svetovni prvak je z Ducatijem dobil tako sobotno sprintersko kot nedeljsko klasično preizkušnjo in ima na računu 37 točk.