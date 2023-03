Kings na zahodu in v pacifiški diviziji še naprej dihajo za ovratnik vodilnim Vegas Golden Knights. Ti so zbrali 98 točk, kralji pa dve manj. Do konca rednega dela bosta obe ekipi odigrali še devet tekem.

Po prvi tretjini je kazalo na zanesljivo zmago domačega moštva, ki je z goli Viktorja Arvidssona, zadel je dvakrat, Alexa Iafalla, Adriana Kempeja in Trevorja Moora po prvih 20 minutah vodilo s 5:1.

Toda gosti se niso dali. Po menjavi vratarja v 17. minuti so nato v drugi tretjini zabili tri gole po zaslugi Justina Faulka, Pavla Buhneviča in Jordana Kyrouja ter se vrnili v igro. Hokejisti Los Angelesa so nato prek Kempeja znova povedli za dva gola.

Po zadetku Kasperija Kapanena za 6:5 v 49. minuti je Drew Doughty še v isti minuti zadel za 7:5, 49 sekund pred iztekom rednega dela pa je za končnih 7:6 z drugim golom na tekmi poskrbel Jordan Kyrou.

Pri kraljih je kazenski strel v drugi tretjini zgrešil Arvidsson, a dvoboj kljub temu z dodatno podajo končal s tremi točkami. Phillip Danualt je zbral tri podaje, Sean Durzi in Kevin Fiala pa po dve. Pheonix Copley je zbral 16 obramb. Pri gostih sta po gol in podajo dosegla Pavel Buhnevič in Justin Faulk, Samuel Blais in Robert Thomas pa sta prispevala po dve podaji.

Colorado ugnal Kojote

Na ostalih tekmah so Boston Bruins v gosteh po kazenskih strelih premagali Carolina Hurricanes s 4:3 ter dosegli sedmo zaporedno zmago ter 57. v sezoni. Za kosmatince, ki so igrali brez Patricea Bergerona, Brada Marchanda in Hampusa Lindholma, je Jeremy Swayman zbral 34 obramb, dve podaji pa je zbral Charlie McAvoy.

Z dvema goloma pa je bil junak tekme David Pastrnak. Čeh je prvič v karieri presegel mejo 50 golov v sezoni, trenutno je pri 51. Obenem je v karieri doslej zbral 601 točko po 583 tekmah, s čimer je do tega mejnika prišel tretji najhitreje v dresu Bruins za Bobbyjem Orrom (461 tekem) in Rayem Bourquom (569).

Prvaki Colorado Avalanche so prav tako v gosteh po kazenskih strelih in izidom 4:3 ugnali Arizona Coyotes. V sedmi seriji dodatnih strelov je bil mož odločitve Valeri Ničuškin, ki je gol dosegel tudi v rednem delu. Colorado je na zahodu četrti z 92 točkami, a s tekmo manj od kraljev in zlatih vitezov. Za njimi so še tretjeuvrščeni Minnesota Wild s 93.

Na preostalih dveh tekmah so se gostujočih zmag veselili hokejisti Toronto Maple Leafs in Vancouver Canucks. Prvi so s 4:2 ugnali Chicago Blackhawks, Toronto pa je za potrditev drugega mesta za Bostonom v atlantski diviziji s 3:2 premagal Nashville Predators.