Pol leta po katastrofalnem požaru, v katerem je popolnoma pogorela velika stavba Majdičevega mlina ob vznožju Jelenovega klanca tik pod kranjskim starim mestnim jedrom, so kriminalisti preiskavo zaključili. Že dan po požaru smo v Dnevniku pisali o tem, da so sosedje namigovali, da bi ogenj lahko (nehote) zanetili kranjski brezdomci, ki so se pogosto zbirali v zapuščeni stavbi.

Druga namigovanja so šla v smeri namernega požiga, a so to možnost zdaj kriminalisti zavrgli. Šlo je za nesrečno naključje, malomarnost. Zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so policisti ovadili 54-letnika, ki v preteklosti ni bil še nikoli obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ko se s požarom povzroči nevarnost za življenje ljudi, je sicer zagrožena kazen zapora do petih let, če ima požar za posledico veliko premoženjsko škodo, pa kazen zapora do desetih let. V tem primeru je bila škoda ocenjena na 200.000 evrov.

Tistega dne, ki ga mnogi Kranjčani ne bodo pozabili, je zagorelo malo pred polnočjo. Policisti so evakuirali kakih 60 okoliških prebivalcev, zaprta je bila širša okolica dogodka, z ognjem, ki se ga je videlo daleč naokoli, se je spopadlo 133 gasilcev. Nekaj škode je bilo tudi na bližnji poslovni stavbi ter tam parkiranih avtomobilih. Uničena je bila tudi sto let stara hidroelektrarna.

Majdičev mlin je zgodovinski objekt, zaščiten je bil tudi kot kulturni spomenik. V zadnjem času se je zamenjalo več lastnikov, sedanji so si na tem mestu zamislili gradnjo stanovanj.