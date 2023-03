Če se je v prvem polčasu domača zasedba še mučila kljub veliki terenski premoči, pa je v drugem delu hitro dosegla dva gola za mirno nadaljevanje. Slovenija je tudi sicer prevladovala v strelih (25:1) in posesti (68:32 odstotkov).

Slovenija je tako dobila še šesti medsebojni dvoboj s San Marinom, zadnjeuvrščenim na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ki je izgubil že uvodno tekmo v gosteh pri Severni Irski.

Naslednji preizkušnji v skupini H bosta na sporedu junija, 16. bo Slovenija gostovala na Finskem, 19. pa bo gostila Dansko. Ta je danes izgubila v Kazahstanu z 2:3. Ob 20.45 se bosta merili še Severna Irska in Finska.

Kek je tokrat spet malce premešal začetno postavo, tudi zaradi poškodb Mihe Blažiča, Andraža Šporarja, ta je bil sicer v kadru, Domna Črnigoja in Jasmina Kurtića.

Na levi strani obrambe je tokrat začel Žan Karničnik, na desni Petar Stojanović, v osrčju pa ob Jaki Bijolu še David Brekalo. V sredini sta po novem začela Sandi Lovrić in Miha Zajc, v napadu pa ob Benjaminu Šešku Andres Vombergar.

Kot je bilo pričakovati, je slovenska vrsta takoj prevzela pobudo na terenu, vendar pa ob zgoščeni obrambi gostov uvodoma ni prišla do nevarnejše akcije. V 19. minuti pa so domači vendarle zagrozili, Miha Zajc je sprožil v kazenskem prostoru, vratar gostov Elia Benedettini pa je žogo odbil čez prečko.

Še nevarneje je bilo v 21. minuti, ko je po podaji iz kota najprej Jaka Bijol streljal z glavo, Benedettini je žogo odbil v prečko, zatem pa je prečko oplazil še Žan Karničnik. Bijol je dobil skok tudi po kotu v 26. minuti, a takrat zgrešil cilj.

Prav Bijol pa je zaradi poškodbe moral iz igre v 36. minuti, priložnost je dobil debitant Vanja Drkušić. Malce pozneje je Lovrić dobro podal v kazenski prostor, kjer pa je Karničnik zgrešil z glavo iz bližine. Tik pred koncem polčasa je žogo malo mimo vrat poslal še Zajc.

V drugem polčasu je najprej v 50. minuti Zajc zgrešil s strelom z razdalje, v 55. minuti pa je Vombergarjev strel spet obranil gostujoči vratar. V 56. minuti je domača zasedba le povedla. Po lepi akciji je na koncu Šeško po blokiranem strelu Zajca žogo spravil v mrežo.

Štiri minute pozneje je bilo 2:0, potem ko je po podaji Žana Vipotnika z desne strani avtogol dosegel Roberto Di Maio. V 76. minuti je Slovenija prišla do novega strela, takrat je Lovrićev poskus obranil gostujoči čuvaj mreže.

A glavni del posla so do takrat gostitelji opravili, v končnici so tekmo le še brez težav pripeljali do konca.