Kriminalisti so tuja državljana, osumljena vohunjenja, priprli v začetku decembra. Moški in ženska sta bila v partnerski zvezi, imata dva otroka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch. Po navedbah novinarja britanskega časnika so ju njuni znanci opisovali kot navadno družino, otroka pa je bilo redno mogoče slišati, kako igraje vreščita v španščini na vrtu.

Denar preštevali več ur

Policija je po pridržanju staršev otroka predala v skrb socialnim delavcem, v njuni pisarni pa naj bi našla »enormne« količine denarja, ki so ga preštevali več ur, je za Guardian dejal neimenovani vir, ki naj bi bil seznanjen s preiskavo. Viri so za Guardian potrdili tudi, da naj bi Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch delovala kot agenta ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Če se ta informacija izkaže za točno, bo to prvi primer odkritja agentov SVR po letu 2010, ko je ameriška zvezna policija FBI odkrila 10 ruskih obveščevalcev v ZDA.

Pogovori o morebitni izmenjavi

Da je obtožnica zoper domnevna ruska vohuna pravnomočna, njun pripor pa podaljšan, je v četrtek v New Yorku potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Kljub temu bi naj po navedbah Guardiana med Moskvo in zahodnimi državami že potekali neformalni pogovori o morebitni izmenjavi pridržanih vohunov za tuje posameznike, ki so trenutno zaprti v Rusiji. Moskva naj bi namreč kmalu po aretacijah priznala, da gre res za par obveščevalcev.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je potrdilo, da je že opravilo pogovor z ruskim veleposlanikom Timurjem Ejvazovim in mu izrazilo oster protest. Par naj bi sicer večinoma deloval zunaj meja Slovenije, Ljubljana pa naj bi jima služila kot varno zatočišče zaradi šibkejšega obveščevalnega okolja, še pojasnjuje Guardian.

V priporu redkobesedna

V priporu sta osumljenca povedala le malo. »Vse skupaj sta sprejela stoično. Očitno sta profesionalca. Vendar ne govorita,« je dejal eden od virov in dodal, da pogajanja o zamenjavi potekajo na visoki ravni.

»Zdaj bomo videli, kako pomembni so ti ljudje za Rusijo. To je zdaj velika igra; jasno je, da je Slovenija tu le posrednik,« je za Guardian pojasnil vir.