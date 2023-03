Petintridesetletni sedemkratni dobitnik zlate žoge iz Argentine je ob koncu tekme s prostega strela postavil končni izid. Pred tem je za vodstvo Argentine zadel 21-letni Thiago Almada, ki si kruh služi v severnoameriški ligi MLS. Ta je v svojem tretjem nastopu za reprezentanco dosegel prvi zadetek.

Za tekmo na stadionu Monumental je sicer vladalo izjemno zanimanje, prvo tekmo svetovnih prvakov po osvojenem SP v Katarju pa si je na koncu ogledalo 83.000 srečnežev, ki jim je uspelo dobiti vstopnice med več kot 1,5 milijona ljudi, ki so to poskušali.

Že pred tekmo so Argentinci proslavili naslov svetovnih prvakov, a tudi po koncu tekme se rajanje še ni končalo. Zabava se je po sodnikovem zadnjem žvižgu nadaljevala s petjem in plesom, na zaslonih stadiona pa se je predvajal videoposnetek poti Argentine do njenega tretjega naslova svetovnih prvakov.

Stadiona ni zapustil nihče, saj so se nogometaši v spremstvu partnerjev in otrok podali na častni krog, vsak s svojo repliko pokala s SP.

V evropskem delu nogometa pa so v četrtek začeli s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. Na delu so bili tudi Portugalci, ki so s 4:0 odpravili Lihtenštajn.

Do novega rekorda je prišel tudi njihov prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Za Portugalsko je 38-letnik zaigral že na 197. tekmi in dosegel dva zadetka.

V 51. minuti je bil natančen z enajstmetrovke, nato je 12 minut kasneje zadel še iz prostega strela. S tem je še povečal strelski rekord za domovino. Zdaj je pri 120 golih, postal pa je tudi prvi nogometaš, ki je za Portugalsko zadel 100 golov na tekmah tekmovalnega naboja.

Za portugalsko izbrano vrsto je debitiral leta 2003 in postal prvi nogometaš, ki je zadel na petih svetovnih prvenstvih. Na zadnjem SP v Katarju je proti Maroku v igro vstopil s klopi in se takrat s 196 tekmami za reprezentanco izenačil z nogometašem Kuvajta Baderjem Al-Mutavo, zdaj pa je sam na vrhu nastopov za svojo državo.