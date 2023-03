Preden bodo smučarski skakalci prihodnji teden prišli na finale svetovnega pokala v Planico, bodo konec tedna tekmovali še v Lahtiju. Smučarske skakalke bodo imele danes ob 17. uri v Lahtiju zadnjo tekmo sezone, medtem ko bo moška slovenska vrsta na Finsko odpotovala šele danes, saj bo jutri ekipna tekma, v nedeljo pa še tekma posameznikov. Po svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju za prireditelje v Planici ni bilo počitka. Prihodnji teden bo od četrtka do nedelje gostila tradicionalni finale svetovnega pokala s poleti na letalnici, kjer bodo dve tekmi posameznikov (petek, 31. marca, ob 15. uri in nedelja, 2. aprila, ob 10. uri) in ekipna tekma (sobota, 1. aprila, ob 10. uri). V četrtek, 30. marca, bo uradni trening s tradicionalnim obiskom otrok, ki naj bi jih letos prišlo okrog 5000. Prijavljenih je 72 skakalcev iz 16 držav, med njimi bo 12 slovenskih.

S stroji so izdelali 20.000 kubičnih metrov snega

»Priprave bomo pospešili konec tedna, ko bomo urejali zadnje podrobnosti na letalnici. Glede logistike je že vse pripravljeno. Bogat bo tudi spremljevalni program z dogodki v Ratečah in Kranjski Gori. S prodajo vstopnic smo zadovoljni, saj se vračamo v leta pred korono,« je poudaril generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič, ki pa o številkah glede prodanih vstopnic in obiska gledalcev ni hotel govoriti.

Ker je Aljoša Dolhar vodja tekmovanja, ima v teh dneh največ skrbi s pripravo letalnice, saj finale svetovnega pokala še nikoli ni bil tako pozno. Potem ko so že pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju na letalnici s stroji izdelali 20.000 kubičnih metrov snega, jih konec tedna čaka prava udarniška akcija. »Na doskočišču je snega dovolj, a zadnji teden zaradi zelo visokih temperatur nismo mogli delati s teptalcem, zato bomo imeli konec tedna veliko akcijo planiških delavcev, v kateri se bo sto ljudi posvetilo ročni pripravi doskočišča. Načrtujemo, da bo letalnica nared do torka popoldne. V sredo bo preizkus letalnice, uro bodo določili v ponedeljek glede na vremensko napoved, ki pa je ugodna s temperaturami pod ničlo. Ker mora biti letalnica skladna s certifikatom, ne bo veliko novosti. Prvi cilj je, da jo pripravimo za varne polete. Če bo vreme dovoljevalo, se bomo posvetili tudi detajlom in jo skušali pripraviti za zelo dolge polete,« je poročal Aljoša Dolhar, ki je bil konec minulega tedna tehnični delegat na poletih v Vikersundu, kjer so prvič tekmovale tudi ženske.

​Vikersund je bil dober trening za Aljošo Dolharja

»Vikersund je bil zame dober trening za Planico. Zelo pozitivno je, če lahko sodeluješ na tekmi na podobno veliki skakalnici in vidiš formo tekmovalcev ter spoznaš, kdo lahko leti daleč. Izstopata Granerud in Kraft, pričakujem pa, da bodo Slovenci naredili korak naprej in jima bodo še bolj konkurenčni. Za nameček je bil moj pomočnik v Vikersundu Nemec Georg Spaeht, ki bo v enaki vlogi pomočnika tehničnega delegata tudi v Planici. Za pametne odločitve in dolge skoke je zelo pomembno, da je žirija na isti valovni dolžini,« je pojasnil Dolhar, domačin iz Rateč. V Vikersundu ni bilo nobenega poleta dolgega 250 metrov in več. Najdaljši je bil 249 metrov Avstrijca Stefana Krafta, ki je tudi svetovni rekorder z 253,5 metra. »Letos v Vikersundu ni bilo nobenih možnosti za svetovni rekord. Že daljave, ki so jih dosegli skakalci, so bile na skrajni meji. Ker sem imel možnost, sem premeril naklone v radiusu, ki so bili premajhni, da bi tekmovalci dosegli večje daljave,« je pojasnil Dolhar.

Lani so imeli v Planici zaradi toplega vremena in sonca veliko težav z zaletno smučino. Nordijski center Planica je objavil razpis za novo zaletno smučino in senčenje, a zaradi pomanjkanja denarja nakupa za letošnje tekmovanje še ni bilo. »Nismo veseli, a po analizi smo naredili vse optimizacije, ki so možne brez nove smučine. Sončno sevanje smo zmanjšali tako, da smo črno gumo ob ledenem bloku zamenjali z veliko svetlejšo sivo travo. Obe odbojni ograji naleta bomo oblekli v bel material. Spremenili smo tudi tehnologijo priprave ledenega bloka, da smo uporabili veliko večje količine vode. Zmanjšali smo razdaljo med hladilno napravo in smučino. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, in upamo, da bo to dovolj,« je bil jasen Dolhar.

*** Ker vse skupaj jemljem zelo osebno in resno, imam pred Planico vedno veliko skrbi. Čeprav se skušamo pripraviti na vse, nas kakšna stvar vsako leto preseneti. Aljoša Dolhar, vodja tekmovanja v Planici

Poslovilni skok Ceneta Prevca Cene Prevc v letošnji sezoni ne tekmuje več, v Planici pa bo opravil še poslovilni polet. »Predvideno je, da v soboto, 1. aprila, med prvo in drugo serijo skočim še zadnjič in pomaham. Ker nočem le preživeti na letalnici, ampak normalno skočiti in uživati, sem v zadnjem času tudi malo treniral. Malo sem že neučakan, potem ko sem med sezono pogrešal skoke,« je pojasnil Cene Prevc, ki je priznal, da zaradi obveznosti trenutno trpijo njegove študijske obveznosti na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in Višji šoli v Biotehniškem centru Naklo.