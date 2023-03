Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju 2022/23 je postregla s številnimi rekordi. Zaznamovala sta jo Mikaela Shiffrin, ki je v tej sezoni dosegla kar 14 zmag svetovnega pokala ter s skupno 88 za dve prehitela doslej dolga leta najuspešnejšega alpskega smučarja Ingemarja Stenmarka, ter Marco Odermatt. Švicar je na 27 tekmah, na kolikor je nastopil, v povprečju zbral več kot 75 točk na tekmo, kar pomeni, da je bil skoraj na vsaki tekmi vsaj drugi. S sijajno serijo ob koncu sezone je za 42 točk presegel mejo 2000 točk, ki jih je v sezoni 2000/01 dosegel Avstrijec Hermann Maier.

Mikaela Shiffrin ima pri vsega 28 letih v lasti številne rekorde. S 53 zmagami je slalomska rekorderka, z 21 je na zadnji tekmi v nedeljo v Andori postala še veleslalomska. Povrhu je dosegla zmage v vseh disciplinah alpskega smučanja. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v francoskih Alpah je dopolnila izjemno uspešno statistiko z velikih tekmovanj, ki jo je sicer prekinila lani v Pekingu. Na zadnjih olimpijskih igrah namreč ni osvojila niti ene kolajne ter bila največja osmoljenka iger, a je pred tem v preteklosti že dosegla tri kolajne. »Po tako uspešni sezoni je težko najti vse presežke. Sezone se spominjam predvsem po vprašanjih, kdaj bom ujela Ingemarja Stenmarka. Upam, da bom lahko sedaj več pozornosti posvečala tekmam,« je ob koncu sezone sporočila Mikaela Shiffrin, ki prihodnje leto ne bo imela nobenega velikega tekmovanja. Kljub temu se ji obeta odštevanje do jubilejne 100. zmage svetovnega pokala, ki se ga bo prej ali slej zasičila. Izpostavimo še, da je Američanka v zasebnem življenju partnerka Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je imel za seboj sijajno sezono z osmimi zmagami svetovnega pokala, osvojil pa je tudi smukaški kristalni globus.

Alpsko smučanje po koncu športne poti Avstrijca Marcela Hirscherja ni dolgo čakalo na novega zvezdnika. Marco Odermatt je drugo leto zapored osvojil veliki kristalni globus. Švicar je moderni alpski smučar, kakršnih v preteklosti ni bilo veliko v svetovnem pokalu. Svoje znanje črpa iz veleslaloma, ki ga nadgrajuje v superveleslalomu, vse boljši pa je tudi v smuku. Čeprav v kraljevi disciplini alpskega smučanja ni dosegel še nobene zmage svetovnega pokala, je letos postal smukaški svetovni prvak. Mejnike 25-letni Švicar postavlja izjemno lahkotno, ves čas je dostopen in nasmejan. Pri svojem delu zelo uživa, zato ga je privilegij spremljati pri postavljanju rekordov. V tej sezoni je zmagal kar na sedmih veleslalomih in šestih superveleslalomih, ob tem, da je en veleslalom zaradi bolečin v kolenu izpustil. »Čeprav me športni svet pozna večinoma po uspehih, sem sam najbolj vesel, ko se lahko sprostim in veselim. Tega časa bom imel v naslednjih dneh dovolj,« v svojem slogu sporoča Marco Odermatt.