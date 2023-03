V več italijanskih mestih shodi proti mafiji

V večjih italijanskih mestih so ob današnjem dnevu spomina na žrtve mafije potekale demonstracije, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi. Na ulicah Milana se je shoda udeležilo več kot 50.000 ljudi. Med udeleženci je bilo tudi 500 svojcev žrtev mafije. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je opozoril, da boj proti mafiji zadeva vsakogar in da ne moremo ostati ravnodušni. Demonstracije so potekale tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Palermu na Siciliji, kjer so nedavno po 30 letih na begu prijeli najbolj iskanega mafijskega šefa v državi, vodjo Cosa Nostre Mattea Messino Denara. Ob obisku šole pa je Mattarella opozoril pred vdorom mafije v gospodarstvo in javne ustanove. sta