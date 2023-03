V Parizu so demonstranti med drugim zažigali koše za smeti in nosili plakate z napisi, kot so »Tudi mi bomo nasilno ukrepali« in »Macron odstopi«. Politiki z desne in leve strani pa so premierko Elisabeth Borne pozvali k odstopu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Macron bo v luči protestov proti pokojninski reformi danes opravil televizijski intervju. Po navedbah njegovega urada bo ob 13. uri odgovarjal na vprašanja novinarjev televizijskih postaj TF1 in France 2, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako se bo še danes sestal s premierko Borne, predsednico skupščine Yael Braun-Pivet iz njegove sredinske stranke Renesansa in predsednikom senata Gerardom Larcherjem iz vrst desnih Republikancev. Zvečer se bo tudi sestal s poslanci iz njegove stranke.

V Franciji že več tednov potekajo protesti proti reformi, ki je po oceni vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne. Francoska vlada je v ponedeljek v narodni skupščini prestala obe glasovanji o nezaupnici, ki sta ju proti njej vložili sredinska koalicija Liot s podporo levice in pa skrajno desni Nacionalni zbor.

Predsednica skupščine Yael Braun-Pivet je nato po glasovanjih o nezaupnicah potrdila, da to pomeni, da je skupščina sprejela sporno pokojninsko reformo, s katero se upokojitvena starost z 62 zvišuje na 64 let, obenem pa se podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno.

Reformo je vlada, ki v parlamentu nima absolutne večine, sprejela že minuli četrtek s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta, pred tem pa jo je potrdil tudi zgornji dom parlamenta, senat. Borne je sporočila, da je že zaprosila ustavno sodišče, da pregleda pokojninsko reformo, leva opozicija pa je na sodišče vložila zahtevo za referendum.