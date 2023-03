Villeroy de Galhau je v pogovoru za francoski radio France Inter, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, obenem poudaril, da so francoske banke zelo trdne in poslujejo brez težav. Pozdravil je prevzem švicarske banke Credit Suisse, s čimer bo po njegovih besedah zagotovljena »stabilnost celotnega finančnega sistema«.

Prevzem Credit Suisse je pozdravil tudi francoski gospodarski minister Bruno Le Maire. »Vesel sem tega posla. To je dober posel,« je ocenil in dodal, da bodo glede na pomembnost Credit Suisse še naprej zelo pozorni na odziv trga.

Britanska centralna banka Bank of England je medtem potrdila, da britanski bančni sistem ostaja varen, trden in dobro kapitaliziran, je prek Twitterja v nedeljo zvečer sporočil britanski finančni minister Jeremy Hunt.

»Vlada Združenega kraljestva pozdravlja ukrepe, ki so jih danes sprejeli švicarski organi v zvezi s Credit Suisse, da bi podprli finančno stabilnost,« je zapisal.

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je v nedeljo pozdravila »hitro ukrepanje« švicarskih organov. »Odločitve, sprejete v Bernu, so pomembne za ponovno vzpostavitev urejenih tržnih razmer in zagotavljanje finančne stabilnosti. Bančni sektor območja evra je odporen, z močnim kapitalskim in likvidnostnim položajem,« je dejala.

Vrednost prevzema je 3,25 milijarde dolarjev

Tudi v Washingtonu so pozdravili novico o prevzemu Credit Suisse. Kot sta v skupnem sporočilu za javnost zapisala predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell in ameriška finančna ministrica Janet Yellen, je »kapitalski in likvidnostni položaj ameriškega bančnega sistema močan, ameriški finančni sistem pa je odporen«.

Hongkonška denarna ustanova Hong Kong Monetary Authority (HKMA), po navedbah AFP de facto centralna banka tega posebnega območja Kitajske, je danes zjutraj skušala pomiriti finančne trge in poudarila, da je izpostavljenost lokalnega bančnega sektorja do banke Credit Suisse zanemarljiva. Sredstva banke predstavljajo manj kot pol odstotka bančnega sektorja v mestu, je pojasnila.

Švicarska vlada je v nedeljo zvečer sporočila, da bo največja švicarska banka UBS prevzela svojo tekmico, banko Credit Suisse. Vrednost posla je 3,25 milijarde dolarjev. Kot je na novinarski konferenci v Bernu dejal švicarski predsednik Alain Berset, je prevzem »najboljša rešitev za povrnitev zaupanja, ki ga na finančnih trgih v zadnjem času ni bilo«. Propad banke Credit Suisse bi po njegovih besedah prinesel nepopravljive posledice za državo in mednarodno finančno stabilnost.

Finančna ministrica Karin Keller-Sutter pa je opozorila, da bi stečaj Credit Suisse lahko povzročil nepopravljive gospodarske pretrese in veliko kolateralno škodo za švicarski finančni trg, »da ne omenjamo tveganja okužbe za druge banke, vključno s samo UBS«, je njene besede povzela AFP.

Delničarji eno delnico UBS za 22,48 delnice Credit Suisse

V banki Credite Suisse so pojasnili, da jo bo UBS prevzela za provizijo pri združitvi v višini treh milijard švicarskih frankov, pri čemer bodo delničarji Credit Suisse prejeli eno delnico UBS za 22,48 delnice Credit Suisse. »Glede na nedavne izredne okoliščine brez primere napovedana združitev predstavlja najboljši možni izid,« je pojasnil predsednik uprave Credit Suisse Axel Lehmann.

Iz največje delničarke Credit Suisse, Savdske nacionalne banke (SNB), so medtem danes sporočili, da prevzem ne bo vplival na njihove načrte za rast in dobičkonosnost. »Spremembe v vrednotenju naložbe SNB v Credit Suisse ne vplivajo na načrte SNB za rast in usmeritve za leto 2023,« so navedli.

Savdska nacionalna banka je novembra porabila 5,5 milijarde rialov (1,5 milijarde dolarjev) za 9,88-odstotni delež v banki Credit Suisse. Decembra je delež holdinga znašal manj kot 0,5 odstotka vseh njenih sredstev in približno 1,7 odstotka njenega naložbenega portfelja, poroča AFP.

Delnice Credit Suisse so ob odprtju evropskih borz potonile za skoraj 64 odstotkov, delnice UBS pa so bile skoraj devet odstotkov nižje.

Indeks za evropski bančni sektor Stoxx Europe 600 se je v jutranjem trgovanju znižal za več kot pet odstotkov, pri čemer sta francoska velikana BNP Paribas in Societe Generale padla za približno sedem odstotkov, nemška Deutsche Bank za več kot devet odstotkov, britanska Standard Chartered pa za skoraj pet odstotkov.