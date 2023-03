Zlata zrna so pred današnjo zmago nad mrežicami izgubila na petih od zadnjih šestih tekem, po današnji zmagi (48-24) pa jim ostaja lepa prednost na vrhu zahodne konference pred drugouvrščenimi Sacramento Kings (43-27).

Srbski zvezdnik Jokić je blestel z 22 točkami, s 17 skoki in z desetimi podajami, prvi strelec ekipe pa je bil Michael Porter z 28 točkami, od tega je bil petkrat natančen z razdalje.

Jamal Murray je k zmagi dodal 25 točk, od tega 20 v uvodni četrtini. Čančar si je tekmo ogledal s klopi, saj mu trener ni namenil niti minute na parketu.

Poraz je udarec za upanje Brooklyna na šesto mesto v vzhodni konferenci in neposredno uvrstitev v končnico.

Za domačo ekipo je največ točk, 23, dosegel Mikal Bridges.

Milwaukee Bucks so na krilih 33. trojnega dvojčka v karieri Giannisa Antetokounmpa gladko premagali Toronto Raptors.

Grški zvezdnik je tekmo končal pri 22 točkah, iz igre je metal 100-odstotno, 13 skokih in desetih podajah. Brook Lopez je k zmagi dodal 26 točk, od tega 17 v zadnji četrtini, Khris Middleton pa 20.

»V zadnji četrtini smo strnili vrste in spet prevzeli nadzor nad igro,« je dejal Lopez. Kot je dodal, so se med tretjo in četrto četrtino s soigralci dogovorili za drugačno taktiko in se je držali: »Enostavno smo morali poskrbeti za žogo in jih obdržati stran od obroča.«

Najboljša ekipa v ligi ima po današnji zmagi razmerje 51-20, Dragića pa po podpisu pogodbe z Milwaukeejem za zdaj še ni bilo v kadru trenerja Mika Budenholzerja.

»'Eksplozija' Lopeza v zadnji četrtini je spremenila tekmo. Mislim, da je bilo pomembno, kar je naredil v napadu. Igra ni bila lepa, on pa je stopil korak naprej, prevzel odgovornost in spremenil našo igro, zlasti v napadu, ki smo ga nocoj potrebovali,« je dejal Budenholzer.