Vučić in Kurti sta danes v Ohridu v okviru dialoga nadaljevala pogovore o izvajanju sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom.

Na srečanju v Bruslju konec februarja sta se oba voditelja strinjala z vsebino sporazuma. Glavna tema današnjega srečanja je bil pogovor o aneksu o uveljavitvi sporazuma, torej o tem, kako bodo uveljavili določbe iz sporazuma.

»Obe strani sta se v aneksu zavezali, da sta bosta izpolnili vse določbe iz sporazuma ter brez odlašanja in v dobri veri izpolnili vse svoje obveznosti,« je danes izjavil Borrell.

Izpostavil je, da je kosovska stran privolila v to, da v okviru dialoga takoj začnejo pogajanja glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin.

Borrell je še poudaril, da bo EU "od obeh strani trdno zahtevala, da izpolnita svoje obveznosti" iz dogovora, in da bodo v nasprotnem primeru sledile posledice.

Vučić je po srečanju dejal, da sta s Kurtijem dosegla "nekakšen dogovor" in se dogovorila o nekaterih točkah, ki bodo postale ključni del pogajalskega okvirja ene in druge strani, a zatrdil, da nista danes ničesar podpisala.

Dodal je, da bodo načrt o uveljavitvi sporazuma nadgrajevali. »Oba sva na različne načine dala vedeti, kaj so meje, ki jih ne bomo prestopili. Mislim, da smo naredili dober premik v konstruktivni atmosferi in da bomo začeli delati,« je ocenil.

Pogovori v okviru dialoga, ki poteka pod okriljem EU, so trajali ves dan do poznih večernih ur. Borrell in posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak sta se najprej ločeno sestala z Vučićem in s Kurtijem, temu je sledil tristranski sestanek.