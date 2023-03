#intervju Tatiana Tibuleac, moldavska pisateljica: V ruščini se bojim delati napake

Moldavska pisateljica Tatiana Tibuleac je 8. marca sedela v hotelu Mrak v Ljubljani, medtem ko so po radiu poročali o aretaciji ruskih agentov, ki so v moldavski prestolnici Kišinjev poskušali organizirati državni udar. V rokah je imela slovensko izdajo romana Stekleni vrt, ki je pri Beletrini izšel pod zastavo Festivala literature sveta Fabula. Roman govori o odraščanju mladega dekleta v tranziciji med socializmom in kapitalizmom, med Rusijo in Evropo, med ruščino in romunščino in morda med vojno in mirom. Moldavija deli podobno usodo kot Slovenija. Ima nekaj več kot dva milijona prebivalcev in dovolj politike za cel kontinent. Medtem ko se je na Kongresnem trgu zbirala manifestacija pod vabilom »patriarhat ubija«, je pripovedovala, kaj danes pomeni biti ženska, pisateljica in migrantka iz vzhodne Evrope v Pariz.