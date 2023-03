Dobre kadrovske prakse so danes izjemno dostopne. »Izziv pa je prepoznavati in slišati potrebe in želje zaposlenih ter na podlagi povratnih informacij izboljševati in vpeljevati nove prakse, ki so hkrati v skladu s strategijo podjetja,« meni Nina Huš, vodja kadrovske službe v Agilconu. V ta namen so pred tremi leti v svoj vsakdan vpeljali redno tedensko merjenje zadovoljstva zaposlenih po vseh ključnih dimenzijah. »Tedenske ankete, s katerimi ves čas potekajo meritve zadovoljstva, so praksa, ki so jo tako zaposleni kot vodstvo dobro sprejeli,« dodaja Huševa.

Digitalna vez in perspektive prihodnosti

V Agilconu digitalizirajo prodajne, marketinške in kadrovske procese v podjetjih, ki se zavedajo, da je za prihodnost poslovanja digitalna vez do strank in lastnih zaposlenih ključnega pomena. Pri tem uporabljajo tehnologije svojega globalnega partnerja, podjetja Salesforce. Za področje kadrovskih procesov ponujajo lastno rešitev Gecko HRM. »Po uspehu na domačem trgu v Sloveniji smo se pred kratkim začeli širiti na regionalne trge. V naslednjih petih letih želimo postati vodilni ponudnik omenjenih rešitev v celotni jadranski regiji. Vzporedno s tem želimo (p)ostati tudi med najboljšimi regionalnimi zaposlovalci v naši industriji,« pravi direktor Agilcona Marko Perme. Dobri zaposlovalci so po njegovem mnenju namreč družbeno odgovorni, iz poslovanja ustvarjajo visoke dodane vrednosti, omogočajo tako kakovosten strokovni razvoj zaposlenih kot tudi uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem ter z vsem tem prispevajo k splošni blaginji posameznikov, družin in celotne družbe. »Zato se mi zdi izjemno pomembno, da Slovenija prepozna in spodbuja dobre zaposlovalce. Med spodbude štejem vse – od ugodnega poslovnega okolja do podjetniške kulture in vrednot, posebej pri mladih.« Lani so zaposlili 20 ljudi, zaposlovati pa nameravajo tudi letos – tako zaradi rasti podjetja kot neizogibne fluktuacije. »Predvsem bomo zaposlovali razvijalce ter svetovalce za področje implementacij Salesforce in rešitev​ Gecko. V letošnjem letu bomo v Sloveniji predvidoma zaposlili šest novih sodelavcev,« zaokroži Perme.