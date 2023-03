Na tej točki velja pogledati v zgodovino, na sam začetek bitcoina in posledično kriptovalut. Ideja za bitcoin se je porodila v letu 2008, kot posledica takratnega zloma bančnega sistema. Z namenom, da se zgradi plačilni sistem, ki ne bo imel posrednikov in posledično ne bo dovzeten za napake oziroma malomarnosti finančnih institucij. V letu 2023, se zdi, da se zgodba izpred 15 let ponavlja. Naprej je počepnila ameriška Silicone Valley Bank, negotovost se je v tem tednu prenesla na Credit Suisse. Bi lahko v takšnem okolju bitcoin služil kot alternativa in postal to, za kar je bil ustvarjen? V tem trenutku je seveda prezgodaj za kakršne koli zaključke, bo pa zanimivo spremljati dogajanje v prihodnjih mesecih.

Borza v stečaju lastniku milijarde

Na dan prihajajo nove podrobnosti upravljanja propadle borze FTX. Nova uprava družbe je sporočila, da je borza v stečaju ustanovitelju Samu Bankmanu Friedu prek različnih subjektov nakazala 2,2 milijarde dolarjev. Poleg tega so tudi drugi odgovorni pri FTX dobili nakazila v vrednosti milijarde dolarjev. Gre za še eno izmed mnogih vprašljivih praks, ki so jih izvajali pri omenjeni družbi. Glede na višino izplačil so ta nedvomno prispevala k likvidnostnim težavam, zaradi katerih se je zgodila ena najodmevnejših zgodb v svetu kriptovalut.