Očarala naivne moške in jih opeharila

Rolanda Hočevar je izkoristila empatijo in ranljivost starejših samskih možakarjev. S svojimi čari in lažnivimi zgodbami o ločitvi in bolnem otroku jih je prepričala, da so ji dajali denar, ji kupovali telefone in posojali avtomobile, sami pa upali na ljubezen. A zaman.