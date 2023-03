Althaus je bila v vodstvu že po prvi seriji. Najboljša Slovenka Križnar je imela sedmo izhodišče, tik za njo je bila Klinec.

Začetek prve serije so zaradi premočnega vetra večkrat prestavili, v drugi pa je Althaus s 125,5 metra zadržala veliko prednost in slavila pred svetovno prvakinjo iz Planice Kanadčanko Alexandrio Louttit, ki je v finalu pridobila tri mesta. Na najnižji stopnički je končala Avstrijka Eva Pinkelnig, druga po polovici.

V drugi seriji je Klinec skočila 130,5 metra (234,3) in napredovala za dve mesti, Križnar pa je po slabšem doskoku in 125 metrih (223,5) dve mesti izgubila.

»V prvi seriji sem naredila manjšo napako, a še vedno je bil skok dovolj dober, da sem v finalu skakala z najboljšimi. Drugi je bil potem spet lep. Čisto zadovoljna sem. Malo je zmanjkalo za stopničke, a ne glede na vse so to zelo dobri skoki in zdaj grem z največjim veseljem preizkusit, kaj nam bo prinesel Vikersund,« je za Smučarsko zvezo Slovenije tekmo ocenila Klinec.

Finale sta ujeli še Nika Prevc in Maja Vtič, ki sta bili na koncu uvrščeni na 24. in 28. mesto. Prevc je skočila 111,5, Vtič pa 108 m.

Katra Komar je bila z 31. mestom prekratka za drugi nastop.

Najboljša slovenska skakalka na Norveškem je v Lillehammerju v zadnjih dneh dosegla zmago in tretje mesto, tokrat pa je ostala brez stopničk. Zmagovalni oder ji je odnesel slabši prvi nastop, v drugem pa je napredovala, a so bile razlike vendarle prevelike, da bi lahko nadoknadila še več. Za njo je sicer slabše nastopila domačinka Anna Odine Stroem, zelo dobro pa Louttit, ki je bila po polovici tekme peta, toda s 130 metrov napredovala na drugo mesto. V boju desetink pa je najprej Silje Opseth za dve desetinki premagala Slovenko, Pinkelnig pa je drugo mesto proti Kanadčanki izgubila za osem desetnik.

Avstrijka je ta teden dokončno potrdila skupno zmago v svetovnem pokalu v sezoni, današnja uvrstitev na stopničke pa je že njena 18. v sezoni 2022/23. Za Althaus je bila zmaga sedma v sezoni.

Drugo serijo je zaznamoval tudi padec domače skakalke Eirin Marie Kvandal. A po trdem pristanku na hrbtišču in drsenju v doskočišče se je sama pobrala in pomahala gledalcem.

V seštevku turneje raw air je Ema Klinec obdržala prvo mesto, zdaj ima s 1444,9 točke oziroma 20,8 točke več kot današnja zmagovalka Althaus. Tretja je njena rojakinja Selina Freitag z 38,8 točke zaostanka.

Nika Križnar je v seštevku norveške turneje sedma, za slovensko kolegico zaostaja 112,2 točke.

Turneja se bo končala z nedeljsko tekmo na letalnici v Vikersundu. Tekma sicer ne bo štela za svetovni pokal, pravico nastopa bo imelo samo prvih 15 tekmovalk seštevka turneje po današnji tekmi. Nastop imata tako zagotovljen Klinec in Križnar, brez možnosti poletov pa je ostala Prevc, ki je po današnji tekmi zdrsnila na 17. mesto seštevka turneje.

»Načakali smo se, da se je tekma sploh začela, nato pa je minila v težkih, spremenljivih razmerah. Danes malenkost manj sreče in znanja, zato tudi slabši rezultati. Zdaj odhajamo na preizkus letalnice. Ema Klinec že od začetka drži majico vodilne na turneji. Kaj bo pokazala letalnica, bomo videli. Prednost 20 točk lahko pomeni veliko ali nič,« je pred zadnjim dejanjem turneje dejal trener Zoran Zupančič.