Slovenski šampionki se je najbolj približala Italijanka Sofia Goggia, najboljša smukačica zime, ki je nastopila s startno številko 14. A zmage šampionke iz Maribora tokrat ni mogla ogroziti. Za Štuhec je zaostala 51 stotink sekunde.

Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je bila najhitrejša pred nastopom Slovenke, ni ubranila napada Mariborčanke. Ta je Švicarko prehitela za velikih in prepričljivih 81 stotink sekunde. Gut-Behrami je bila na koncu vseeno tretja najhitrejša.

Slovenska šampionka zmage danes ni pričakovala: »Pričakovala v bistvu ne, vedela sem pa, česa sem sposobna glede na treninge. Pogoji so se malce spreminjali, je pihalo, ni pihalo. Tako da potem nikoli ne veš, kaj bo. Ko je tvoj čas, pač enostavno moraš iti in izkoristiti pogoje, ki so v tistem trenutku. Mislim, da sem se zelo dobro prilagodila na te spomladanske snežne razmere in vsekakor sem zelo zadovoljna.«

V prvi izjavi za TV Slovenija je Štuhec pritrdila oceni, da je bila njena vožnja zelo dobra: »Nekaj je še bilo malenkosti, kjer bi lahko bila še boljša, ampak generalno gledano mislim, da je bilo to, kar to, kar je bilo danes možno.«

Že ob prihodu v cilj je bila prepričana, da bi lahko bil njen čas danes dovolj za zmago: »Glede na čase na treningih in čas, ki sem ga odpeljala danes, sem vedela, da je to bilo zelo hitro. Zato sem preprosto samo čakala in uživala.«

Malce ji je žal, ker je sezone že konec: »Res je bila neverjetna sezona in je malo škoda, da je konec, ampak se veselim naslednje.«

Štuhec je osvojila drugo zmago v tej sezoni, ki jo je že pred finalom v Andori končala kot druga najboljša smukačica v smukaški razvrstitvi zime. To so njene četrte stopničke v tej zimi. Bila je še dvakrat druga.

V posebnem seštevku discipline je zbrala 551 točk. Več jih je zbrala le Goggia 740.

S sedmimi smukaškimi zmagami je najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu, na štirih smukih je zmagala Tina Maze, ki je sicer zbrala vsega skupaj 26 zmag v svetovnem pokalu.

Štuhec je vpisala 13. uvrstitev na smukaške stopničke, s čimer je najuspešnejša Slovenka. Maze je v času kariere zbrala 11 uvrstitve na zmagovalni oder na smukih. Vsega skupaj ima že 21. uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, s čimer je postala četrta najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu.

Pred njo so le Mateja Svet (22), Bojan Križaj (33) in Tina Maze (81).

Štuhec si je z osvojenimi vsaj 500 točkami v seštevku zime zagotovila tudi nastop na superveleslalomu, ki bo v četrtek. Če bi želela, bi lahko nastopila tudi na veleslalomu in slalomu.