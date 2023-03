Festival dokumentarnega filma: Nedolžnost umre prva

Režiserji Guy Davidi, John Webster in Sébastien Lifshitz se v svojih dokumentarnih filmih Nedolžnost, Veseli delavec in Casa Susanne vsak na svoj način lotevajo ideologije: ideologije indoktrinacije, ideologije sodobnega proletariata in ideologije puritanske družbe.