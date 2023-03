»Že zdaj je jasno, da bo samo škoda znesla več kot sto milijard dolarjev,« je novinarjem prek video povezave iz turškega Gaziantepa povedala Louisa Vinton iz Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) in dodala, da se bodo temu znesku pridružili še stroški obnove.

Svetovna banka je sicer prejšnji teden ocenila, da je potres v Turčiji povzročil za več kot 34 milijard dolarjev škode in da bo sanacija ta znesek podvojila.

Vendar pa je Vinton pojasnila, da je turška vlada skupaj z UNDP, Svetovno banko in Evropsko unijo izračunala, da je škoda bistveno višja, čeprav so izračuni preliminarni, navaja AFP.

Ko bo dokončna, bo ta ocena služila kot podlaga za donatorsko konferenco za popotresno obnovo, ki bo prihodnji teden v Bruslju, je dodala.

Stroški obnove, vključno s prizadevanji za izgradnjo izboljšane in okoljsko bolj trajnostne infrastrukture, bodo po njenih besedah »očitno presegli ta znesek«. Vinton je izrazila tudi razočaranje UNDP zaradi dosedanjega slabega odziva na pozive k financiranju obnove.

V februarskem uničujočem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so sledili, je v Turčiji in Siriji skupno umrlo več kot 50.000 ljudi, na tisoče pa jih je bilo poškodovanih. Samo v Turčiji naj bi bilo uničenih več kot 200.000 stavb.