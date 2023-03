»Že sobarice v Savi Turizmu so vam jasno povedale, da niso smeti, ki bi jih želeli pomesti pod preprogo, in to vam sporočajo tudi sobarice v Istrabenzu Turizmu,« so v današnjem pozivu, ki je naslovljen na premierja Roberta Goloba, ministre za delo, finance in gospodarstvo ter Slovenski državni holding (SDH) in poslance DZ, zapisali v sindikatu.

Opozorili so, da medtem ko zunanji izvajalci storitev čiščenja »kujejo visoke dobičke in se bogatijo, predvsem na račun državnih družb, se delavce, zaposlene v teh družbah, izkorišča na vse možne načine, od sramotno nizkih plač, nižjih dodatkov k plači, težkih in človeka nedostojnih pogojev dela, nižjih izplačil regresa za letni dopust in drugo«.

Ti delavci in delavke so dnevno izpostavljeni velikim pritiskom, zaradi česar tudi zbolevajo. In za odpravo tega izkoriščevalskega modela, ni dovolj, da je ministrstvo za delo nazaj zaposlilo varnostnike in čistilke ter da sta dva ministra podprla prizadevanja sindikata za odpravo outsourcinga, so dodali.

Sindikat meni, da lahko vlada in DZ preprečita, da bi bile na družb Aktiva čiščenje prenesene tudi sobarice v družbi Istrabenz Turizem. »Na podlagi številnih dokazov, ki jih lahko pridobite na inšpektoratu za delo, na podlagi številnih pretresenih izpovedi delavk in delavcev, ki so že leta podplačani in v t. i. 'novodobnem suženjstvu', na podlagi poraznega zdravstvenega stanja sobaric lahko samo politika izkorenini škodljive prakse,« so prepričani.

Poudarjajo, da delavci iz turizma še vedno odhajajo v druge poklice in da jih manjka že skoraj 15.000. Sobarice so delavke, brez katerih se ne morete iti turizma, poklic pa je razvrednoten, ne samo zaradi »sramotnega« plačila, ampak tudi dejstva, da te delavke danes opravljajo delo dveh poklicev, čistilke in sobarice.

»In medtem, ko imate vi, spoštovana oblast, proste vikende, praznike ... te delavke garajo vse dneve v tednu, petek in svetek, vse vikende, praznike. Zato, da imate postlano sobo na vašem oddihu. Kar one zaslužijo za svoje garaško delo, je za vas morda zgolj drobiž za kave s prijatelji,« so zapisali.

Družba Istrabenz Turizem, ki je v 100-odstotni lasti SDH, ima med drugim v lasti šest hotelov v Portorožu in Terme Portorož.