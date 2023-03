Severinina nekdanja partnerja sta prijatelja, sama ni presenečena

Hrvaška pevka Severina se je prvič dotaknila novice, ki je minulo poletje presenetila javnost, in sicer da sta njen nekdanji partner in oče njenega otroka Aleksandra Milan Popović ter njen bivši mož Igor Kojić postala prijatelja. Kot je zatrdila, je to ni presenetilo. »Ne, moja prva asociacija je bila pesem Frana Lasića Zagrljeni. Pomislila sem, o moj bog, to njuno srečanje je neresnično tako kot v verzu: Objeta sva bila in nenadoma se je zgodilo to, kar se ni zgodilo nikoli ne tebi ne meni,« je pevka citirala verze za srbsko revijo Story in cinično dodala: »Vidite, kako nepričakovana so božja pota.«