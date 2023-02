Zelo visoko je tudi Anita Horvat, ki ima v teku na 800 metrov tretji rezultat sezone v Evropi in je dvoransko turnejo svetovne atletike končala na skupnem tretjem mestu, Šutej je bila šesta.

»Reprezentanca je zelo kakovostna in zelo močna, imamo številčno zasedbo in ni težko napovedati dveh medalj in še dve finalni uvrstitvi med osmerico. Kar bo več, pa bo zelo prijetno presenečenje,« je napovedal vodja stroke na Atletski zvezi Slovenije (AZS) Albert Šoba.

Skupaj bo tekmovalo devet Slovenk in trije Slovenci. Tina Šutej, lani bronasta na SP v dvorani in na EP prostem ter četrta na SP na prostem, je s 4,82 metra, kar je tudi njen državni rekord z začetka tega meseca, druga po izidih sezone na svetu.

Na vseh mednarodnih tekmah to zimo je preskočila najmanj 4,70 m, le na državnem prvenstvu v Celju je bila pod to mejo. Pred njo je bila v sezoni le Američanka Katie Moon, olimpijska in svetovna prvakinja, s 4,83 m.

Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, je tako najboljša Evropejka letos.

Četrta na svetu in druga na stari celini je s 4,75 m Finka Wilma Murto, evropska prvakinja lani v Nemčiji. Sledi ji mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, s 4,72 m.

Na EP v Turčiji bodo slovenske barve zastopale tri tekačice v teku na 800 m, poleg Anite Horvat še Jerneja Smonkar in Veronika Sadek, Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m, Joni Tomičić Prezelj na 60 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino in v troskoku Neja Filipič in Eva Pepelnak ter Jan Vukovič na 800 m, Robert Renner v skoku s palico in Jan Luxa v troskoku.

Predsednik zveze Primož Feguš je na novinarski konferenci v prostorih sponzorja, Telekoma Slovenije, izrazil pričakovanje, da se bo ekipa iz Turčije vrnila najmanj z enim odličjem. »Lani je bilo najboljša sezona v zgodovini AZS. Tako je bilo sprva nehvaležno napovedovati boljše uvrstitve v 2023. Toda ta zima je pokazala, da bi bili lahko še bolj uspešni,« je pristavil direktor AZS Nejc Jeraša.