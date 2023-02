Ilka Štuhec in Žan Kranjec sta si od minulega konca tedna obetala veliko. Štuhčeva se je na smuku v Crans Montani želela približati vodilni v skupnem seštevku kraljevske discipline Italijanki Sofii Goggia, Kranjec pa na veleslalomu v Palisadesu Tahoeju zaceliti rane s svetovnega prvenstva. Ne prvi ne drugemu načrt ni uspel. Štuhčeva je na nedeljskem smuku, ki je v soboto zaradi megle odpadel in je nato nadomestil superveleslalom, v spremenljivih razmerah pristala na devetem mestu. Zmagala je ravno Goggieva, ki ima dva smuka pred koncem v skupnem seštevku pred Slovenko že kar 179 točk prednosti. Kranjec je bil še slabši, in sicer 16. Zmagal je Avstrijec Marco Schwarz, ki bo do konca sezone ogrožal tretje mesto Slovenca v veleslalomskem seštevku. Ima namreč le še 21 točk zaostanka, Švicar Loic Meillard (tokrat 11.) na petem mestu pa 25.

Za Odermatta postavitev druge vožnje neumna

Potem ko na veleslalomskih preizkušnjah v letošnji sezoni ni bil nikoli slabši kot šesti, je Žan Kranjec v Palisadesu Tahoeju dosegel najslabšo uvrstitev. Po prvi vožnji mu je sicer kazalo bolje, saj je bil na šestem mestu, druga pa se mu je nato povsem ponesrečila. »Tokrat ni bil dober dan. Žan je slabo tekmoval, predvsem v drugem teku. Imel je tisoč in eno težavo, tudi s preveliko čelado, kar se ne bi smelo zgoditi. Drugega teka se je že iz starta lotil narobe in nato v drugem sektorju naredil tudi eno veliko napako. Bil je slab dan,« je bil kritičen trener Žana Kranjca Klemen Bergant.

V Severni Ameriki je po prvi vožnji vodil svetovni prvak in vodilni v skupnem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku Švicar Marco Odermatt. A tudi tako kakovosten in izkušen tekmovalec se je na drugi progi soočil s težavami in po divji vožnji zapravil zmago. Za tri stotinke sekunde ga je ugnal Avstrijec Marco Schwarz, peti po prvi vožnji, ki je tako prišel do prvega veleslalomskega uspeha v karieri. Na tretje mesto se je uvrstil Norvežan Rasmus Windingstad, ki je na koncu zaostal 36 stotink. »Postavitev proge v drugi vožnji je bila zame malo neumna. Na vrhu je šlo tako počasi. Po ravnem delu si moral trikrat potisniti in to zame ni bilo podobno smučanju,« je ocenil Marco Odermatt.

Po ponesrečenem sedmem veleslalomu sezone ima Kranjec zgolj še teoretično možnost za osvojitev veleslalomskega malega kristalnega globusa, saj za Odermattom zaostaja 195 točk. Kot omenjeno, pa bo moral gledati tudi nazaj, saj ga lovita Schwarz in Meillard. Pred finalom sezone v Andori sta na vrsti veleslaloma v Kranjski Gori, kjer Kranjec še ni stal na stopničkah.

Štuhčeva ni brezglavo napadala

Superveleslaloma, ki je v Crans Montani odpadel zaradi smuka, ne bodo nadomeščali. Nepredvidljivo nedeljsko tekmo je dobila Italijanka Sofia Goggia pred rojakinjo Federico Brignone. Ob boljši vidljivosti je na tretje mesto s številko 26 skočila Francozinja Laura Gauche. Tudi to pot je megla v zgornjem delu proge poskrbela za polurno zamudo. Ko se je razkadila, je začelo snežiti, a se je tekmovalna žirija vseeno odločila za začetek tekmovanja. Štuhčeva na prizorišču, kjer si je leta 2019 poškodovala koleno, ni tvegala z brezglavim napadom. S startno številko osem je sodila v skupino tekmovalk, ki so imele najslabše razmere, na koncu pa četrte stopničke v tej zimi izgubila za 32 stotink sekunde.

Crans Montana v številkah Ženske, smuk: 1. Goggia 1:26,81, 2. Brignone (obe Ita) +0,15, 3. Gauche (Fra) +0,41, 4. Mowinckel (Nor) +0,43, 5. Hählen +0,62, 6. Nufer (obe Švi) +0,65, 7. Pirovano (Ita) +0,70, 8. Gisin (Švi) +0,72, 9. Štuhec (Slo) +0,73, 10. Puchner (Avs) +0,78. Vrstni red v svetovnem pokalu – smuk (7/9): 1. Goggia 580 točk, 2. Štuhec 401, 3. Curtoni (Ita) 288, 4. Suter (Švi) 229, 5. Weidle (Nem) 221. Vrstni red v svetovnem pokalu – skupno (29/39): 1. Shiffrin (ZDA) 1697 točk, 2. Vlhova (Slk) 975, 3. Gut-Behrami (Švi) 926, 4. Brignone 768, 5. Mowinckel 725, 12. Štuhec 437, 18. Bucik 362, 59. Dvornik 86, 119. Robnik (vse Slo) 2.