Po pisanju britanskega časnika The Guardian se za naslovom skriva zmaga Ukrajine oziroma skupine Kalush Orchestra s pesmijo Stefania na lanskem tekmovanju za pesem Evrovizije. Ukrajina letos zaradi vojne ne bo gostila Evrovizije, vlogo gostitelja bo opravila Velika Britanija, ki jo je na tekmovanju zastopal in se na drugo mesto uvrstil Sam Ryder s pesmijo Space Man.

V sporočilu za javnost so Laibach zapisali, »da medtem, ko se preostala Evropa pripravlja na praznovanje svoje ideje svobode in solidarnosti 9. maja v Liverpoolu, bodo oni pripeljali Evrovizijo nazaj v Ukrajino, kamor sodi in »kjer se zdaj odvija edina prava in resnična vizija Evrope«. Izkupiček koncerta bodo namenili v dobrodelne namene.

Za Guardian so člani trboveljske skupine zapisali kritično trditev, »da medtem ko orožje govori, umetnost molči«. Kot so poudarili, se ne strinjajo s to držo. Kot so spomnili, so nekatera najpomembnejša umetniška in glasbena dela nastala prav med vojnami. »Tudi v najbolj neznosnih časih holokavsta je umetnost dajala smisel in moč življenju, da bi se uprla nasilju vojne,« so poudarili.

Britanski časnik je spomnil, da se je skupina s podobno gesto odzvala tudi na vojno v Bosni in Hercegovini, kjer je leta 1995 v Sarajevu izvedla dva koncerta. »Ne smemo dovoliti, da cinizem vojne in strateških interesov kapitala spremenita življenje v izredno stanje,« je besede članov povzel The Guardian.

V Kijevu sta že maja lani nastopila člana irske skupine U2 Bono in The Edge, in sicer nenapovedano na eni od postaj podzemne železnice, skupina Laibach pa bo nastopila na prvem napovedanem koncertu na uveljavljenem prizorišču, še piše The Guardian.

Skupina Laibach je bila ustanovljena 1. junija 1980 v Trbovljah. Njen glasbeni izraz združuje različne žanre, od eksperimentalnega industrijskega zvoka do simfoničnega militantnega klasicizma in elektronske glasbe.