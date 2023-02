#intervju Luka Kavčič, kuharski mojster: Jugoslovanski izbor jedi v Ljubljani

Gostilna Raubar, ki domuje za Bežigradom, je prehranjevalnica, kot smo jih bili vajeni nekoč. Na jedilnem listu se znajde vse, od malic in kosil do a la carte izbora jedi v obliki čevapčičev, pleskavic, lignjev, gamberov, pomfrita in raznih solat ter sladic. Šef kuhinje je Luka Kavčič, kuharski mojster, ki se je kalil v gostilnah, kot so Krpan na Kodeljevem, Figovec, As, restavracija in picerija Piazza, pa tudi pri Jezerškovih.