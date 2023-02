Španka Maria, 35-letnica iz Teulade, kraja na jugovzhodu države z okoli 12.000 prebivalci, je pred kakšnim letom dni prek aplikacije tinder spoznala nekaj let starejšega moškega. Začela sta si izmenjevati sporočila, kmalu sta se slišala po telefonu in sčasoma je bila Maria povsem prepričana, da je 39-letniku všeč. Večkrat sta se dogovorila za srečanje v živo, a je vedno kaj prišlo vmes, bodisi zapleti v njegovi službi bodisi težave zasebne narave. A ne glede na to sta po njenem mnenju vzpostavila močno čustveno vez. Prepričana, da sta zaljubljen par, ki si bo v bližnji prihodnosti ustvaril družino, mu je Maria brez pomisleka začela posojati denar, ki naj bi ji ga vrnil ob prodaji nepremičnine. Dolg se je kopičil, on pa jo je še naprej prosil za več in več. V osmih mesecih mu je nakazala okoli 57.000 evrov. Zazdelo se ji je, da bi lahko bila žrtev goljufije, zato se je obrnila na policijo.

Idejo dobil med ogledom filma

Ta je v sklopu operacije, imenovane Romantika, ugotovila, da sta si Maria in njen »fant« v štirinajst mesecev dolgi »zvezi« izmenjala po okoli 350 sporočil na dan, pa še, da je on nakazani denar sproti dvigoval in hranil gotovino. Policija ga je našla v obmorskem mestu Guardamar del Segura, dobrih sto kilometrov od Mariinega doma, kjer je živel s svojo 39-letno partnerico, ki je vedela za prevaro in zapravljala Mariin denar. Oba so aretirali, pozneje pa natančno pregledali njuna telefona in bančna računa. Moški je krivdo priznal in povedal, da je idejo za goljufijo dobil med gledanjem dokumentarnega filma The Tinder Swindler na platformi Netflix. Ta govori o Izraelcu, ki je na podoben način ogoljufal več žensk, željnih ljubezni. »Število takih prevar se je v času koronavirusa drastično povečalo, saj je ogromno ljudi več časa preživelo doma, bili so osamljeni in so vse bolj uporabljali aplikacije za komuniciranje z drugimi,« je povedal predstavnik lokalne policije. »Mi smo tokrat imeli srečo, da je bil goljuf Španec. Če bi bil denimo iz Senegala, bi težko izpeljali že samo preiskavo, kaj šele morebitno prijetje,« je dodal.

Pri nas za 750.000 evrov škode

Na pretkane goljufe naletimo tudi pri nas. V Združenju bank Slovenije so ob nedavnem dnevu ljubezni opozorili na tovrstne ljubezenske prevare. »Do oktobra lani je policija obravnavala 27 takih primerov, nastalo pa je za kar 750.000 evrov škode,« so sporočili. Navajajo, da gre pri ljubezenski prevari za tipičen primer družbenega inženiringa, usmerjenega v ranljive posameznike. Prevaranti prek spleta vzpostavijo stik s potencialnimi žrtvami – pogosto merijo na (osamljene) ženske srednjih let – in jim potem s solzavimi ter lažnimi zgodbami vzbujajo sočutje in obljubljajo lepo skupno prihodnost. Nekateri lažejo o ovdovelosti, drugi si izmislijo kako drugo tragično zgodbo, ženske pa omrežijo z lažnimi oziroma ukradenimi fotografijami. Z izmenjavo intimnih podrobnosti gradijo čustven odnos in zaupanje. V živo se ne srečajo, saj živijo nekje daleč proč, včasih so na vojaški ali humanitarni misiji, običajno pa z različnimi izgovori onemogočijo tudi videopogovor. Na neki točki nato prosijo za denar. In običajno ne le enkrat. Žrtve takih romantičnih prevar se na koncu s prošnjo za pomoč po navadi obrnejo na banko, vendar je v večini primerov denar izgubljen. Čeprav so žrtve večinoma ženske, moški za sladke besede niso nič bolj imuni. V centru SI-CERT pravijo, da nanje prek lažnih profilov in z ukradenimi fotografijami prežijo zapeljive ženske, ki jih po vzpostavitvi zaupanja prosijo za denar. »Že pred desetletjem smo lahko brali o 'ruskih nevestah', za katerimi so se seveda skrivali prevaranti. Brhka dekleta so žrtve prepričala z zgodbami o večni ljubezni. Moški so jim nakazovali denar za vizume, potrdila, stroške poti, svoje 'neveste' pa seveda nikoli niso videli,« so še povedali.