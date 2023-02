45-letna ženska iz Trebnjega je po navedbah policistov za sedemnajst tisoč evrov ogoljufala štiri moške. Za tarče si je najraje izbirala starejše in samske, ki jih je našla prek spletnih družbenih omrežij ali oglasov v (lokalnih) časopisih. Z njimi se je večkrat srečala in jim z lažmi skušala vzbuditi sočutje, da so ji pomagali. Natvezila jim je, da potrebuje denar za zdravila ali popravilo avta, pa tudi pomoč za otroke. »Na ta način jih je prepričala, da so ji izročali gotovino ali pa so v svojem imenu pri različnih ponudnikih sklenili naročniška razmerja za nakup mobilnih telefonov višjega cenovnega razreda, najraje znamke iPhone,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ko jih je »obrala« in je bilo goljufije konec, je z njimi prekinila stike oziroma se na njihove klice ni več odzivala.

Tarče iskala tudi v domovih za starejše

Policija navaja, da je po doslej zbranih informacijah 45-letnica štiri moške oškodovala za okoli 17 tisoč evrov, zaradi več kaznivih dejanj goljufije je trenutno v priporu. Žrtev bi sicer lahko bilo še mnogo več, saj naj bi tarče iskala po celi državi, tudi v domovih za starejše in denimo v igralnicah. Policija je to ugotovila na podlagi v hišni preiskavi zasežene dokumentacije. Moškim se je predstavljala pod različnimi lažnimi imeni, eno od njih je Renata. Osumljenka je stara 45 let, ima daljše svetle lase, večkrat je imela spletene v kitke. Uporabljala je različna vozila, največkrat Audi, bele, črne in rjave barve. Policija poziva vse, ki jih je osumljenka na kakršenkoli način ogoljufala ali bi lahko posredovali uporabne podatke za kazenski postopek, da to sporočijo policistom PP Trebnje na številko 07 346 27 00 ali se zglasijo na PP Trebnje (Golilev trg 14, Trebnje).