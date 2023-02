Maribor. Po večmesečni preiskavi hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem migrantov, so ta teden kriminalisti izvedli obsežno zaključno akcijo. Različnih kaznivih dejanj so po besedah Bena Megliča, vodje sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi, osumili trinajst ljudi: dvanajst slovenskih državljanov (enajst moških, starih od 42 do 68 let, ter 44-letnico) in 22-letno državljanko Srbije. Pet jih je bilo v preteklosti že obsojenih. V zaključni akciji so zasegli tudi več kosov orožja in streliva ter nekaj droge.

Preiskava je bila usmerjena zoper združbo, ki naj bi tujce tihotapila iz Srbije preko Madžarske v Avstrijo in iz Hrvaške preko Slovenije v Italijo. Po prvih informacijah, da se dogaja nekaj nezakonitega, so policisti z območja Ormoža in Podlehnika začeli izvajati prikrite preiskovalne ukrepe. Ugotovili so, da je vodja združbe 52-letni moški iz okolice Ptuja, ki je pri organizaciji sodeloval z 41-letnikom in 46-letnikom. Zveze naj bi imel tudi z organizatorji iz Srbije in Grčije. Omenjenega 46-letnika so junija lani sicer prijeli pri prevozu trinajstih tujcev na območju Kopra in ga priprli. A ko so ga izpustili, se je vrnil na stara pota.

Vodja je iskal voznike, ki bi tujce prevažali čez Madžarsko, od meje s Srbijo do neposredne bližine avstrijske meje. Ko so jih v večjih kombijih prepeljali do tja, so mejo prečkali peš, se predali uradnim organom in zaprosili za mednarodno zaščito. A potem ko so jih nastanili, so jih prevzeli drugi člani združbe in jih vozili do različnih držav EU. Prevoze iz Hrvaške čez Slovenijo so zaradi velike nevarnosti prijetja opustili. Za prevoz od Srbije do Avstrije so morali odšteti okoli 5000 evrov, od matične do ciljne države pa od 15.000 do 20.000 evrov. Združba naj bi s prevozi od Srbije do Avstrije zaslužila vsaj sto tisoč evrov, s prevozi od matične do ciljne države pa slaba 3,2 milijona evrov. Uspešno je opravila najmanj 16 prevozov, skupno vsaj 212 ljudi. Prepeljali naj bi tudi po 37 ljudi hkrati in jih tako izpostavili smrtni nevarnosti. Zanimivo, da so organizatorji ponudbo oglaševali celo na facebooku. V dokaz, kako zaupanja vredni so, so objavljali posnetke uspešno opravljenih prevozov.

Največ iz Afganistana in Burundija

Tomaž Pavček, vodja oddelka za upravljanje meja v sektorju mejne policije na generalni policijski upravi, je pojasnil, da je naša država v lanskem letu zaradi nedovoljenega prestopa državne meje obravnavala več kot 32.000 tujcev, največ iz Afganistana in Burundija. Od oktobra se število prehodov zmanjšuje, kar je posledica sprememb vizumske politike v državah zahodnega Balkana in hladnega vremena. Januarja so odkrili skoraj 2500 tujcev, ki so nezakonito prestopili notranje meje EU, večinoma mejo s Hrvaško. A čeprav je trend v upadu, so januarja v primerjavi z istim mesecem lani pri nezakonitem prehodu odkrili 250 odstotkov več tujcev.

Po besedah Damijana Roškariča, vodje oddelka za kriminalne združbe na generalni policijski upravi, je problematika nezakonitih migracij ena od prioritet naše policije. Pri čemer je izjemno pomembno mednarodno sodelovanje. »Slovenija na tako imenovani zahodnobalkanski poti ostaja tranzitna država,« je izjavil in dodal, da so nezakonite migracije usmerjene proti Italiji, Avstriji in drugim državam EU. »Ugotavljamo, da trend tihotapstva ob vstopu v schengensko območje ne odstopa od preteklih let,« je še povedal.