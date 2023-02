V četrtek bo pretežno jasno, le na jugovzhodu bo še nekaj oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -5, v alpskih dolinah do -13, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutro bo še dokaj mrzlo, čez dan pa bo že nekoliko topleje. V soboto se bo zmerno pooblačilo, mraz bo še naprej popuščal.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, drugod pa območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam hladen in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas ter v Istri in v Kvarnerju pretežno jasno, drugod bo več oblačnosti. V Gorskem Kotarju bo popoldne in zvečer rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja. V četrtek bo prevladovalo jasno vreme, le na območju Gorskega Kotarja bo še zmerno do pretežno oblačno. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne slabela.

Biovreme: Danes bodo vremensko bolj občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden.