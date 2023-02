Težki časi za otoplitev

Da Združene države in Kitajska vohunijo druga za drugo, je komajda novica. S človeškimi viri, prestrezanjem komunikacij, fotoizvidniško in drugo satelitsko dejavnostjo ... nič novega. Tudi vohunski baloni niso ravno skrivnost. Wikipedia s sklicevanjem na sto let staro knjigo zgodovinarja Hollanda Thompsona pove, da so jih za vojaško izvidnico uporabljali že konec 18. stoletja in tudi med ameriško državljansko vojno, še zdaj pa jih razvijajo vse večje vojaške sile. Kljub trditvam Pentagona, da kitajski balon s svojim sprehodom po ameriškem nebu ni mogel zbrati dosti več informacij kot sateliti, ki države preletavajo ves čas, je v Združenih državah poskrbel za veliko (politično) vznemirjenje, potem ko so navedbe o njegovi vohunski naravi takoj vzeli za suho zlato. Vznemirjenja ni težko razumeti – veliki bratje so res vsepovsod, ampak takšen balon leti na višini, ki sodi v zračni prostor države, in se ga podnevi vidi tudi s prostim očesom. Takšen vdor ustvari občutek ranljivosti.