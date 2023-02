Ptičja gripa na pohodu, prvič tudi v živalskem vrtu

Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je znova na pohodu. To je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Veterinarji so jo od 21. oktobra lani pri nas potrdili pri eni veliki uharici, 36 labodih grbcih in minuli petek pri samici črnega laboda, ki je poginila v ljubljanskem živalskem vrtu.