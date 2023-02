Zdravstveni dom Trbovlje je v minulem letu realiziral vrsto stvari, s katerimi so izboljšali pogoje dela, kakovost in obseg storitev, računajo pa tudi na krajše čakalne dobe. Povečali so program zobozdravstva, trenutno imajo pet ambulant za odrasle in dve koncesionarni. Prav tako so povečali program razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo, s čimer bodo otroci iz Zasavja s primanjkljajem v razvoju deležni boljše obravnave. Skrajšali bodo čakalno dobo v ortodontski ambulanti za prvi pregled, ki je sicer ena izmed najkrajših v Sloveniji, še vseeno pa jo merijo v letih in ne v mesecih. Na novo so zaposlili zobozdravnico, dodatne zdravnice v razvojni ambulanti, zdravnice specialistke urgentne medicine in splošne kirurgije za delo v UC, zdravnika oftalmologa, specializantko ginekologije in porodničarstva ter specializantko pediatrije. Uredili so nadstropje ambulant družinske medicine in prostore referenčnih ambulant. Družinska medicina tako zdaj ni samo kadrovsko, ampak tudi prostorsko izjemno dobro pokrita, vrednost naložbe je 150.000 evrov. Prav tako imajo prostor za novo ambulanto zobozdravstva za odrasle – vrednost 29.000 evrov, nabavljen je bil tudi nov zobozdravstveni stol, vreden 25.000 evrov. V prostorih CDZO imajo odslej vse pogoje za nemoteno delo – v to so vložili 300.000 evrov. Z ureditvijo otološke in dermatološke ambulante so se sprostili prostori za dodatne prostore za razvojno ambulanto, nakupili so tudi novo opremo.

V prostorih zdravstvenega doma so zamenjali tudi tla, na novo prebelili stene, zamenjali pohištvo in podobno. Kupili so novo sanitetno vozilo za prevoz pacientov in električno vozilo za potrebe CDZO, kar oboje skupaj znaša 61.000 evrov. Za zelo pomemben korak za prihodnje štejejo tudi uvedbo portala za komunikacijo z ambulantami in vpogled v zdravstvene podatke pacientov. Postopoma naj bi komunikacija z zdravniki s telefona in elektronske pošte prešla na komunikacijo prek portala, kar je po zatrjevanju odgovornih bolj praktično, z veliko možnostmi, obenem pa tudi veliko bolj varno. Njihov posodobljeni program omenjenega portala naj bi bil trenutno prvi v Sloveniji.

Za letos načrtujejo med drugim še sončno elektrarno, uvedbo sistema vodenja kakovosti in prenovo poslovnega informacijskega sistema. Ob tem so poudarili, da nameravajo nadaljevati pripravo projektne dokumentacije za zgraditev prizidka, z ureditvijo dodatnih parkirišč za zaposlene, zapolniti pa želijo tudi manjkajoči kader.