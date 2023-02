V Luki Koper razrešili vse Janševe nadzornike

Delničarji Luke Koper so na predlog SDH temeljito prenovili nadzorni svet podjetja – novih je pet od devetih nadzornikov. To so: odvetnik Mirko Bandelj, revizorka Barbara Nose, svetovalec generalnega direktorja SŽ Jožef Petrovič, Boštjan Rader iz SDH in Borut Škabar, predstavnik lokalnih skupnosti. Morebitne menjave uprave, ki jo vodi Boštjan Napast, za zdaj še ni na dnevnem redu.