Miller, ki oktobra 2019 ob tem dogodku še ni bil na čelu Pentagona, opisuje, kako je med spremljanjem akcije proti al Bagdadiju v Siriji Melania Trump vstopila v sobo, takratni obrambni minister Mark Esper pa ji je prepustil sedež poleg predsednika Trumpa.

Miller se je spraševal, kako bi v javnosti odmevalo dejstvo, da je prva dama vskočila na spremljanje pomembne vojaške operacije. To se običajno ne dogaja in ni jasno, ali je do česa podobnega v ZDA sploh že kdaj prišlo. Njena prisotnost ob tem dogodku javnosti doslej ni bila znana, saj je ni bilo na uradni fotografiji Bele hiše.

Trump je potem namestnika direktorja za posebne operacije generala Marcusa Evansa prosil, naj prvo damo seznani z dogajanjem. Evans je razložil, da so pripadniki posebnih enot v hišo najprej spustili psa, Al Bagdadi pa je nato sprožil samomorilski jopič in ubil sebe, svoja otroka in svoji ženi.

Trump je na koncu prisotne vprašal, kako naj ta dogodek predstavi ameriški javnosti, in Miller navaja, da je besedo prevzela Melania Trump in mu svetovala, naj govori o psu. »Vsi imajo radi pse,« je dejala. Trump se je strinjal in kasneje psa Conana tudi odlikoval v Beli hiši.