#intervju Drago Ivanuša, skladatelj in glasbenik: Odgovornost umetnika je v tem, da vztraja

Skladatelj in glasbenik Drago Ivanuša je eden naših najbolj dejavnih avtorjev gledališke in filmske glasbe; ustvaril je glasbo za več kot 130 gledaliških in plesnih predstav ter dva ducata filmov in bil zanjo večkrat nagrajen. Ob tem je napisal številne samostojne kompozicije za komorne glasbene sestave in orkestre, kot pianist in harmonikar pa sodeloval z vrsto glasbenikov ter domačih in tujih zasedb. Za svoje delo v zadnjih letih bo zdaj prejel nagrado Prešernovega sklada, pri čemer so v utemeljitvi še posebej izpostavili samostojni klavirski album La Bête Humaine, delovanje s skupino Magnetik, njegov projekt s pesnico Anjo Golob ter glasbo za gledališko uprizoritev Ali: Strah ti poje dušo in tetralogijo Cement v režiji Sebastijana Horvata, s katerim redno sodelujeta.