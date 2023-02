Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih je na dveh tekmah posameznikov v Willingenu v Nemčiji dosegla lep ekipni uspeh na skakalnici, ki je že prava mala letalnica. Oba dneva je imela v zahtevnih razmerah med dobitniki točk po šest skakalcev. V soboto je bil Anže Lanišek drugi, včeraj so trije skakalci končali med deset in še trije do 20. mesta, kar je dober obet pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, ki bo od 21. februarja do 5. marca v Planici. Lanišek se je z drugim mestom, potem ko je imel najboljšo oceno finalne serije, po skoraj mesecu dni vrnil na oder za zmagovalce, na katerem je bil nazadnje na finalu novoletne turneje v Bischofshofnu. »V prvem skoku sem že na mizi vedel, da me bo neslo daleč. Finalni skok je bil še boljši, a so bile razmere v zraku težje. Oba skoka sta bila vrhunska in za mojo dušo,« je po tekmi dejal 26-letni Anže Lanišek, ki se je dobro spopadel z manjšo krizo v januarju, ki jo je tudi pričakoval. Včeraj je imel najboljši slovenski skakalec v zahtevnih razmerah z dežjem in sneženjem težave z nizko hitrostjo v zaletni smučini in je končal na 18. mestu. »Skoka sploh nista bila slaba, le v mokri smučini nisem našel pravega občutka. Čeprav sem bil 18., je zame najpomembnejši dober občutek, da lahko iz počepa tudi napadam,« je pojasnil Lanišek.

Jelar je bil premalo predrzen

Včeraj sta bili prvi imeni slovenske zračne eskadrilje Žiga Jelar (peto mesto) in Domen Prevc (šesto mesto), ki sta bila v igri za stopničke, na katerih je bil vrh oba dneva rezerviran za vodilnega skakalca zime, Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda. Jelar po 11. mestu v soboto ni bil najbolj zadovoljen, včeraj pa je bil zelo vesel v vlogi najboljšega slovenskega skakalca dneva. »V soboto je manjkala pika na i. S skoki v nedeljo sem zelo zadovoljen. Lahko bi bil še malo bolj predrzen, a sem vesel lepega konca tedna. Zdaj lahko že uživam in sem pozoren le še na malenkosti,« je menil Žiga Jelar. Potem ko je bil Domen Prevc v soboto 24., je včeraj pokazal, da zna dobro skočiti tudi na skakalnicah, ne le letalnicah. »Končno sem našel prave občutke, da sem naredil dva lepa skoka. Za samozavest je pomembno, da sem dobro skočil na običajni skakalnici in tudi v razmerah, ki niso bile idealne. Zdaj bo treba le zadržati popolno osredotočenost in vse skupaj še nadgraditi,« je povedal nasmejani Domen Prevc.

Za Timijem Zajcem (12. mesto v soboto in 10. v nedeljo) je zahteven konec tedna, potem ko je v petek spektakularno padel pri 161,5 metra, a se je tako spretno rešil, da se ni poškodoval. »Glede na težke razmere na tekmah sem izvlekel veliko. Zdaj grem lahko sproščeno naprej,« je bil po tradiciji jedrnat Timi Zajc. Lovro Kos ni kazal pretiranega navdušenja ob dveh uvrstitvah na 19. mesto. Peter Prevc, ki je v soboto za desetinko točke ostal brez finala, je bil včeraj 20.: »Zadovoljen sem zgolj s tem, da sem se znova uvrstil v finale. Ne glede na vse težave se ne bom predal, dokler ne bom za odpis.« Slovenska reprezentanca bo že danes odpotovala v Lake Placid v ZDA, kjer bodo konec tedna tri tekme. V ekipi bo Žaka Mogla zamenjal Matija Vidic, ki si je kvoto priskakal v celinskem pokalu.

Izmed Slovenk le Ema Klinec konkurenčna najboljšim

Na dveh tekmah žensk je bila izmed Slovenk le Ema Klinec konkurenčna najboljšim, ki se uvrščajo med prvo deseterico. V soboto je z izjemno predstavo osvojila drugo mesto za Nemko Katharino Althaus (v finalu je skočila 149,5 metra), potem ko je po prvi seriji vodila, včeraj pa bila šesta. Klinčeva je bila najboljša med zadnjimi šestimi tekmovalkami s startnega seznama, ki jim je vodstvo tekmovanja v prvi seriji včerajšnje tekme preveč znižalo zaletišče. To so izkoristile Japonke, ki so dosegle kar trojno zmago. »Za menoj je lep vikend, saj so bili trije od petih skokov resnično vrhunski. V soboto sta mi uspela dva super skoka. Zmaga Althausove je bil zaslužena, saj je imela v prvi seriji malo smole z razmerami. V nedeljo je bil prvi skok malo slabši, ampak sem v drugem že popravila napako. Super je, da se gibljem območju, kjer sem z dobrim skokom sposobna osvojiti stopničke ali poseči po zmagi. Vsak ima kdaj lahko slabši dan. Dvakrat sem popravila osebni rekord, ki je zdaj 146,5 metra. Zelo sem zadovoljna in gremo naprej,« je povedala Ema Klinec. Točke je oba dneva osvojila še Katra Komar (29. in 26. mesto), enkrat pa Maja Vtič (21. mesto), ki je bila včeraj diskvalificirana zaradi prevelikega dresa. Niko Križnar je tako potrl slab nastop v petek na tekmi mešanih ekip, da jo je vodstvo reprezentance umaknilo s tekmovanja in se je vrnila domov. Kdaj se bo vrnila v karavano, še ni znano.

»Ema Klinec skače konstantno. Če bo tako nadaljevala, bo prišla tudi zmaga. Klinčeva je bila v nedeljo v prvi seriji preveč napadalna v počepu, zato ni mogla realizirati vse energije. Lepemu skok Katre Komar v prvi seriji v nedeljo je sledil hud padec. Dobro je, da je v finalu sploh skočila, saj je nastopila v hudih bolečinah. Rekel sem ji, da ji ni treba skočiti, a se je borila,« je povedal glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič. Ženske bodo konec tedna tekmovale v Hinzenbachu.

Willingen v številkah Svetovni pokal za moške, sobota: 1. Granerud (Nor) 296,6 (149,5, 138), 2. Lanišek (Slo) 293,9 (150, 138), 3. Kubacki 281,3 (147,137), 4. Žyla (oba Pol) 265,1 (137, 138), 5. Geiger (Nem) 264,3 (127, 135,5), 6. R. Kobajaši (Jap) 263,5 (137, 135), 7. Forfang (Nor) 261,2 (134, 135), 8. Kraft (Avs) 257,4 (138, 131,5), 9. Raimund 255,7 (142,5, 130), 10. Wellinger (oba Nem) 255,4 (132, 132,5), 11. Jelar (Slo) 255,2 (140, 130,5), 12. Zajc 244,3 (135, 131), 19. Kos 233,9 (125,5, 130,5), 24. D. Prevc 225,8 (134, 119), 30. Mogel 200,6 (134, 112,5), 31. P. Prevc (vsi Slo) 105,4 (127). Nedelja: 1. Granerud (Nor) 273 (147,5, 142), 2. R. Kobajaši (Jap) 252,3 (134,5, 145,5), 3. Tande (Nor) 249,2 (141,5, 137), 4. Fettner (Avs) 247,4 (141, 139), 5. Jelar 236,3 (134,5, 135,5), 6. D. Prevc (oba Slo) 232,4 (132,5, 135), 7. Žyla (Pol) 230,3 (135,5, 140), 8. Hayboeck (Avs) 221 (134, 128,5), 9. Eisenbichler (Nem) 220,7 (132, 135), 10. Zajc 220,1 (129,5, 134,5), 18. Lanišek 197,3 (130, 121), 19. Kos 195,2 (132, 121,5), 20. P. Prevc 194,7 (128, 120), Mogel (vsi Slo) izpadel v kvalifikacijah. Svetovni pokal, skupno: 1. Granerud (Nor) 1516, 2. Kubacki (Pol) 1278, 3. Lanišek 1083, 10. Zajc 442, 18. P. Prevc 274, 21. Jelar 250, 22. Kos 247, 23. D. Prevc 236, 40. Mogel (vsi Slo) 29. Svetovni pokal za ženske, sobota: 1. Althaus (Nem) 264,4 (133, 149,5), 2. Klinec (Slo) 256,3 (137,5, 146,5), 3. Takanaši 245,7 (139, 141,5), 4. Ito 227,4 (118, 136), 5. Marujama (vse Jap) 221,3 (136, 128), 6. Kreuzer (Avs) 215,6 (133, 128,5), 7. Freitag (Nem) 214,9 (132,5, 126,5), 8. Bjoerseth (Nor) 214,4 (135, 132,5), 9. Strate (Kan) 213,6 (129, 134), 10. Pinkelnig (Avs) 201,2 (129,5, 126), 21. Vtič 167,7 (118, 126,5), 29. Komar 122,5 (113, 101,5), 31. Repinc Zupančič (vse Slo) 43,8 (98). Nedelja: 1. Ito (Jap) 233,3 (137, 135,5), 2. Marujama 229 (133, 136,5), 3. Takanaši (vse Jap) 222,6 (137,5, 133), 4. Strate (Kan) 213,1 (134,5, 127,5), 5. Kreuzer (Avs) 204,4 (130, 124,5), 6. Klinec (Slo) 200,3 (119, 128,5), 7. Freitag 199,4 (124,5, 121), 8. Althaus (obe Nem) 194,4 (125, 118), 9. Pagnier (Fra) 186,3 (127. 120,5), 10. Seto (Jap) 182,7 (125, 121,5), 26. Komar 107,4 (117, 92,5), 31. Repinc Zupančič 42,5 (99), Vtič (vse Slo) diskvalifikacija zaradi prevelikega dresa. Svetovni pokal, skupno: 1. Pinkelnig (Avs) 1142, 2. Althaus (Nem) 1003, 3. Stroem (Nor) 815, 4. Klinec 755, 7. Križnar 602, 19. Bogataj 249, 23. Prevc 143, 36. Vtič 42, 37. Komar 39, 54. Vetrih (vse Slo) 1.