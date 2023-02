»Čeprav si za večjo finančno znanje ljudi prizadevamo že dlje časa, se še vedno pojavljajo nejasnosti, kaj pomeni varčevanje, cena denarja, višja ali nižja obrestna mera, kaj želimo z njo doseči, kakšne so nevarnosti oziroma tveganja v enem ali pa drugem primeru za finančno varnost posameznika,« je orisal guverner in ocenil, da je splošno zavedanje o pomembnosti finančnega znanja v družbi še vedno razmeroma nizko. V Banki Slovenije in v evrskem sistemu so se odločili, da bodo predstavili delo centralne banke in osnovne finančne pojme. »Osredotočamo se na tri stebre: povezovanje institucij, ki delujejo na področju finančnega izobraževanja, na izobraževanje učiteljev in izobraževanje vseh starostnih skupin. Tako imamo pripravljene programe za vrtce, osnovne in srednje šole, študente, tiste, ki delajo magisterij, doktorande, odraslo populacijo in upokojence v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje,« je naštel. Po Vasletovem mnenju bi s finančnim opismenjevanjem lahko okrepili zavedanje, da poleg bančnih vlog obstajajo še druge oblike varčevanja.