Zimski veter in način življenja

Kar nekaj bolj ali manj presenečenih odzivov tistih, ki so prejšnji teden v Svetu vozil prebrali članek o novem Renaultovem športnem terencu australu, smo dobili. Navezovali so se na njegovo ime oziroma na to, da niso vedeli, da ima kakšno avtomobilsko podjetje zaposlenega človeka (ali celo več njih), ki je zadolžen izključno za poimenovanje modelov.