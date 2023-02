V spremstvu glasbenikov Striček, benda raznolikih pustnih mask in poskočnih kurentov iz Ormoža so poskrbeli za odlično pustno vzdušje na Bukovčevi cesti, po kateri se je vila pustna povorka. Pri lekarni na Viru se je povorka končala, ko so maskoto Strička tudi postavili na vrh strehe.

Osrednje dogajanje letošnjega pustovanja bo potekalo od 18. do 19. februarja. V soboto, 18. februarja, se bodo v Češminovem parku z Vilo Ekseno in superjunaki v pustnih maskah najprej zabavali otroci, zvečer pa bo v šotoru sledila velika pustna zabava s skupinama Mambo Kings in Pop Design. V nedeljo nato sledi že 33. Veliki pustni karneval na Viru, ki se bo začel ob 14. uri in 33 sekund.