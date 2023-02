Štiriindvajsetletna slovenska skakalka je še tretjič zapovrstjo tekmo svetovnega pokala zaključila na drugem mestu. To ji je uspelo tudi na zadnjih tekmah v Hinterzartnu pretekli konec tedna. Pred tem je na stopničkah dvakrat stala še v Sapporu na začetku januarja, ko je bila prav tako dvakrat druga.

Skupno so to njene 21. posamične stopničke v karieri. Zmagala je enkrat, in sicer v Nižnjem Tagilu novembra 2021.

V finalu sta od varovank glavnega trenerja slovenske reprezentance Zorana Zupančiča nastopili še Maja Vtič (167,7) in Katra Komar (122,5). Vtič je v finalu izgubila eno mesto in končala na 21., Komar pa je izgubila dve mesti za končno 29. mesto.

Nejka Repinc Zupančič (43,8) je bila 31. in za las zgrešila prve točke v svetovnem pokalu.

Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da v Willingenu zaradi slabe forme ne bo več skakala Nika Križnar. V petek je nastopila na mešani ekipni tekmi, a se tam ni izkazala.